'Morro dos Ventos Uivantes' estreia na HBO em maio; veja data

Após sucesso nos cinemas, "Morro dos Ventos Uivantes" vai chegar ao streaming em maio.

Lançado em 1847, a obra foi o único romance da escritora britânica Emily Brontë. O clássico da literatura inglesa é remodelado no novo filme de Emerald Fennell, em formato livre, e estrelado por Jacob Elordi e Margot Robbie.

O filme arrecadou US$ 241 milhões no mundo. O total inclui cerca de US$ 84 milhões no mercado doméstico dos Estados Unidos e US$ 157 milhões no mercado internacional. O orçamento de produção foi de US$ 80 milhões.

Quando o filme chega no streaming?

A adaptação de "Morro dos Ventos Uivantes", da Warner Bros., estreia na HBO Max em 1º de maio.

Sobre o que é 'Morro dos Ventos Uivantes'?

A história se passa entre o final do século XVIII e início do século XIX em Yorkshire, na Inglaterra, e acompanha as relações entre duas famílias: os Earnshaw e os Linton.

A trama acompanha a relação entre Heathcliff e Catherine Earnshaw. Ele é um órfão adotado pelo pai dela, o Sr. Earnshaw, e passa a viver com a família em Wuthering Heights, em Yorkshire.

A ligação entre os dois atravessa a convivência familiar, diferenças sociais e a relação com os Linton. Na adaptação de Emerald Fennell, Margot Robbie interpreta Catherine e Jacob Elordi vive Heathcliff.