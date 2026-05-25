Pela 1ª vez, Espanha disputará uma Copa do Mundo sem atletas do Real Madrid

A Espanha anunciou nesta segunda-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, mas um detalhe chamou atenção e entrou para a história da seleção: pela primeira vez, a equipe disputará um Mundial sem qualquer atleta do Real Madrid entre os escolhidos.

A ausência encerra uma tradição de longa data. Em todas as 16 participações anteriores da seleção espanhola em Copas do Mundo, o clube madrilenho sempre contou com ao menos um representante vestindo a camisa da Fúria.

A convocação reflete também o momento vivido pelo Real Madrid na temporada. Entre lesões, instabilidade e conflitos internos, nomes ligados ao clube ficaram fora da relação final de Luis de la Fuente. Dani Carvajal, Fran García e Huijsen estão entre os jogadores não selecionados.

Enquanto isso, o Barcelona aparece como principal fornecedor da seleção espanhola para o torneio. O elenco conta com diversos jogadores do clube catalão, incluindo Pedri, Gavi, Dani Olmo e a jovem estrela Lamine Yamal.

Após divulgar a lista, Luis de la Fuente foi perguntado sobre a ausência de atletas do Real Madrid e negou que o clube de origem dos atletas tenha influência em suas decisões.

"Bom, felizmente eu sou técnico de seleção nacional. Não olho a procedência de nenhum jogador. Acho que já comentei isso em outras ocasiões. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola, da equipe da seleção espanhola. Não olho se vem de um clube ou de outro", declarou.

O treinador ainda reforçou que sua avaliação acontece exclusivamente com foco no desempenho e encaixe dos jogadores na equipe nacional.

"Não tenho essa mentalidade local ou clubista que algum torcedor pode ter. Minha visão é mais global, e eu os vejo como jogadores da seleção espanhola. Não sei se vêm mais de um clube ou de outro. Nem acho que isso interesse muito, nem que tenha grande importância, além das especulações que alguns podem fazer. Mas, certamente, para nós não", seguiu.

A preparação espanhola para o Mundial começa no próximo dia 30 de maio, quando o grupo se reúne no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas. Antes do início da competição, a equipe ainda fará dois compromissos amistosos: enfrenta o Iraque, no dia 4 de junho, em território espanhol, e encara o Peru, em 8 de junho, no México.

Lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona).

Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham).

Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal).

Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).

Cabeça de chave do Grupo H, a Espanha estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta. A chave ainda conta com Uruguai e Arábia Saudita.

A edição de 2026 do Mundial será sediada por Estados Unidos, Canadá e México. O torneio começará em 11 de junho, no Estádio Azteca, com México x África do Sul, terá 104 partidas no total e conhecerá o campeão em 19 de julho, no Estádio MetLife.