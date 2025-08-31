Netflix House: veja como serão os parques imersivos inspirados em séries

A partir de novembro, os fãs de séries e filmes da Netflix poderão mergulhar em experiências imersivas dos seus programas favoritos em um dos três parques temáticos que serão inaugurados nos Estados Unidos. Chamados de Netflix Houses, os espaços terão entrada gratuita e contarão com restaurantes, lojas especializadas e ativações elaboradas.

A primeira unidade a ser aberta será na Filadélfia no dia 12 de novembro. A estrutura terá mais de nove mil metros quadrados e espaços divididos para os principais sucessos da plataforma de streaming. Uma deles será de One Piece e contará com um navio pirata, uma sala do tesouro e um campo de minigolfe.

Já o segundo parque tem inauguração prevista para 11 de dezembro em Dallas. Segundo a empresa, a terceira Netflix House será em Las Vegas, em 2027. As duas primeiras unidades serão instaladas, de forma permanente, em shopping centers.

O objetivo é que os visitantes possam interagir com algumas das maiores produções da plataforma, incluindo Stranger Things, Round 6, Bridgerton, One Piece e a franquia Entre Facas e Segredos. Além de poder assistir a exibições de filmes de sucesso como K-Pop Demon Hunters, fazer refeições no restaurante Netflix Bites e tirar fotos com os personagens mais famosos da gigante do streaming.

"Imagine suar a camisa em uma rodada emocionante de 'Luz Vermelha, Luz Verde', saída diretamente de Round 6 — e, de repente, você está em Hawkins [de Stranger Things], resgatando alguns amigos do Demogorgon", anunciou a Netflix em um comunicado.

KPop Demon Hunters: fenômeno global do K-pop já soma 210,5 mi de views na Netflix e lota cinemas na versão sing-along (KPop Demon Hunters/Netflix/Divulgação)

O projeto marca a expansão da presença da empresa para além da esfera digital. Por meio de experiências físicas, a marca fortalece o vínculo dos fãs com seus programas favoritos, além de reforçar sua presença no mercado.

"Um lugar onde a história da Netflix da qual você não se cansa se torna algo real que você pode jogar, comprar e experimentar. Isso é o fandom ganhando vida, onde você pode realmente entrar nos mundos que você assiste e ama há anos", explicou Marian Lee, diretora de Marketing da Netflix, em um artigo da empresa.

Essa ampliação para além das telas reflete o fenômeno cultural que a Disney representa. Através dos parques temáticos, apresentações em teatros e centenas de produtos licenciados, a empresa criou uma marca sólida que atinge crianças e adultos a nível global. Ao investir em experiências físicas, a Netflix espera se consolidar como uma marca cultural também.

Além disso, a inauguração dos parques acontece em um cenário de disputa por assinantes pelas plataformas de streaming. Com espaços físicos, a Netflix se reforça na lembrança do público e cria laços afetivos ao oferecer experiências únicas e envolventes, algo que tem se mostrado uma necessidade para os consumidores da Geração Z.

Veja o teaser de anúncio da Netflix Houses