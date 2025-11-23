Evento de 'Stranger Things' em SP é neste domingo; veja como participar

Neste domingo, 23, acontece, em São Paulo, a Parada Estranha, um desfile pelas temporadas de "Stranger Things". O evento especial antecede o lançamento da quinta e última temporada no Brasil e contará com a participação de Xuxa e de Jamie Campbell Bower, ator que interpreta o vilão da série, Vecna.

A Parada é descrita como um desfile dividido em quatro atos, cada um dedicado a uma temporada da série. Alas temáticas devem revisitar cenas e símbolos marcantes da produção, do desaparecimento de Will Byers no início da trama às batalhas mais recentes contra Vecna e o Mundo Invertido.

Jamie Campbell Bower vem ao país justamente para participar desse encontro com os fãs e se despedir do público brasileiro às vésperas da estreia da temporada final.

A ação faz parte de uma turnê global de despedida, com eventos semelhantes em cidades como Londres, Los Angeles, Tóquio e Sydney, organizada pela Netflix para marcar o encerramento de uma das séries mais populares do streaming.

Quando e onde acontece a Parada Estranha?

O evento, gratuito e aberto ao público, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera. Os portões serão abertos às 15h30 e a Parada começa às 17h30. Maiores de 16 anos podem participar livremente; menores devem estar acompanhados de pais ou responsáveis, segundo a divulgação oficial.

A Netflix informa que o evento está sujeito a lotação. Por isso, é recomendado que chegar cedo para garantir o lugar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Quinta temporada de Stranger Things

A quinta e última temporada de Stranger Things terá oito episódios, lançados em três partes:

Volume 1 – episódios 1 a 4 em 26 de novembro de 2025

Volume 2 – episódios 5 a 7 em 25 de dezembro de 2025

Final da série – episódio 8 em 31 de dezembro de 2025

No Brasil, todos os lançamentos estão previstos para as 22h (horário de Brasília), em uma estratégia considerada “horário nobre” pelo serviço, diferente do hábito de liberar episódios de madrugada.

A nova temporada se passa no outono de 1987, com Hawkins devastada pela abertura das fendas entre o mundo real e o Mundo Invertido. A cidade vive sob quarentena militar, enquanto Vecna desaparece após os acontecimentos do fim da quarta temporada. Cabe ao grupo de amigos, agora mais velho, reencontrar Onze e tentar deter a ameaça que se aproxima.