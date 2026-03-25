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'O Senhor dos Anéis' ganhará novo filme após a trilogia; saiba mais

História inédita se passa anos após Frodo e traz personagens clássicos em nova jornada na Terra-média

'O Senhor dos Anéis': novo filme vai mostrar o que aconteceu depois da trilogia (Warner Bros/Reprodução)

'O Senhor dos Anéis': novo filme vai mostrar o que aconteceu depois da trilogia (Warner Bros/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de março de 2026 às 10h19.

Um novo filme de “O Senhor dos Anéis” começou a ser desenvolvido e vai expandir a história da Terra-média após os eventos da trilogia original. O projeto, intitulado “O Senhor dos Anéis: Sombra do Passado”, foi anunciado por Peter Jackson e Stephen Colbert nas redes sociais.

A produção faz parte da estratégia de expansão da franquia nos cinemas, com novas histórias ambientadas no universo criado por J.R.R. Tolkien.

Filme se passa após Frodo e a Guerra do Anel

A nova história de “O Senhor dos Anéis” será ambientada cerca de 14 anos após a destruição do Um Anel e o fim da Guerra do Anel. A trama deve acompanhar personagens conhecidos, como Sam, Merry e Pippin, em uma nova jornada pela Terra-média.

Além dos integrantes clássicos, o filme introduz Elanor, filha de Sam, como uma das figuras centrais da narrativa. A personagem descobre um segredo que sugere que o desfecho da guerra poderia ter sido diferente.

Produção reúne nomes da trilogia original

O novo filme conta com nomes ligados à trilogia original de “O Senhor dos Anéis”. O roteiro será assinado por Stephen Colbert, ao lado de Peter McGee e Philippa Boyens, que já trabalhou nos filmes dirigidos por Peter Jackson.

Até o momento, não há confirmação de elenco tampouco previsão de estreia.

Universo de 'O Senhor dos Anéis' segue em expansão

Além de “O Senhor dos Anéis: Sombra do Passado”, outro filme da franquia já está confirmado: "O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum" previsto para estrear em 2027.

O longa terá Andy Serkis de volta ao papel de Gollum, além de atuar também como diretor. A produção conta com envolvimento de Peter Jackson e roteiristas da trilogia original.

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