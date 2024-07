'O Senhor dos Anéis': o que se sabe até agora sobre o novo filme protagonizado por Gollum

Neste ano, a Warner Bros confirmou um novo filme para a premiada franquia "O Senhor dos Anéis". Intitulado provisoriamente como "The Hunt for Gollum" (ou "A Caçada a Gollum", em tradução livre), o longa será focado na criatura Gollum, um dos personagens mais importantes da trilogia original e famoso por sua obsessão pelo anel do poder.

O anúncio do estúdio deixa os fãs da saga criada por J.R.R. Tolkien ansiosos pelo novo longa, mas até o momento não há informação exata sobre a data de lançamento. Por outro lado, os produtores e alguns membros do elenco compartilharam detalhes sobre o filme.

Qual é o enredo?

Acredita-se que a história de "The Hunt for Gollum" será contada da perspectiva do próprio personagem. Embora tenha uma breve aparição em "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", Gollum permanece em segundo plano na história principal. Capturado, ele é levado à fortaleza de Sauron e, sob tortura, revela informações cruciais sobre o paradeiro do anel do poder.

O novo filme seguirá a linha do tempo entre a festa de aniversário de Bilbo Bolseiro e o início da jornada de Frodo para Mordor, com o propósito de destruir o anel no fogo da Montanha da Perdição.

O título refere-se ao período em que Gollum é procurado por Gandalf e Aragorn. Mas esse episódio não é retratado nos filmes, quando o mago deixa o Condado por anos para investigar o anel. Gandalf e Aragorn dedicam muito tempo tentando capturar Gollum antes que seus inimigos o achem primeiro, e desempenharão papéis essenciais no desenvolvimento da história.

Quem está no elenco?

Cena do filme "O Senhor dos Anéis", lançado em 2001. (Warner Bros/Reprodução)

Andy Serkis, que originalmente interpretou o personagem nos anos 2000, confirmou o retorno à franquia para interpretar Gollum.

Conhecido por interpretar Gandalf, o ator inglês Ian McKellen afirmou recentemente que ainda não recebeu a oferta para voltar ao papel do mago, mas gostaria de fazê-lo novamente. Em entrevista ao jornal The Times, o ator contou que está na expectativa de entrar para o elenco desde que soube que o personagem estaria no projeto.

"Eu não raspo a barba há meses.Mas eu não recebi roteiro, não há oferta, não existe um plano".

Já Viggo Mortessen, que interpretou o cavaleiro Aragorn, disse ao Hollywood Reporter que está aberto a novas propostas de filmes baseados em "O Senhor dos Anéis" e disposto a participar do longa focado em Gollum.

"Eu não li um roteiro, então não sei. O roteiro é a coisa mais importante para mim a não ser que eu esteja falido, eu não tenho dinheiro e tenho a sorte de pegar qualquer trabalho. Então depende."

Quem vai dirigir o filme?

O filme sobre a jornada de Gollum será dirigido por Andy Serkis, que também assume o papel principal.

Responsável pela direção da trilogia "O Senhor dos Anéis" e pelos filmes do spin-off "O Hobbit", Peter Jackson volta para a franquia, mas como produtor. Em um comunicado à imprensa, o CEO da Warner Bros, David Zaslav, informou que Jackson estará "envolvido em cada momento do desenvolvimento."

Quando o filme deve chegar aos cinemas?

De acordo com comunicado divulgado pela Warner, “The Hunt for Gollum” deve ser lançado nos cinemas em 2026.

As filmagens já começaram?

Segundo o estúdio, o projeto está atualmente na fase de desenvolvimento de roteiro e deve abordar “histórias que ainda não foram contadas".