Oscar 2026: quais são os filmes mais premiados da história?

Oscar 2026: quais recordes podem ser quebrados na premiação? (New Line Cinema/Reprodução)
Repórter
Publicado em 15 de março de 2026 às 15h36.
A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo em Los Angeles, a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Dolby Theatre. Algumas marcas históricas da premiação mais icônica do cinema podem ser quebradas no final de semana.
Pecadores já fez isso: foi indicado a 16 estatuetas, um novo recorde. A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016) lideravam essa lista com 14 indicações.
Vale relembrar, no entanto, outros longas que marcaram época no mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica.
Diretor: James Cameron
Recebeu 14 indicações e venceu 11 categorias, entre elas Melhor Filme e Melhor Diretor.
Tornou-se um fenômeno cultural e comercial, sendo até hoje um dos maiores sucessos de bilheteria da história.
Diretor: Peter Jackson
Venceu todas as 11 categorias em que foi indicado, incluindo Melhor Filme, feito que nenhuma produção conseguiu até hoje
A trilogia de Jackson, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, foi indicada em 30 categorias e levou 17 delas.
|Filme
|Ano
|Indicações
|Vitórias
|Destaques
|Ben-Hur
|1959
|12
|11
|Clássico épico, referência em cinema histórico
|Titanic
|1997
|14
|11
|Sucesso global, efeitos visuais e trilha sonora icônicos
|O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei
|2003
|11
|11
|Fantasia épica, venceu todas as categorias indicadas
O Oscar 2026 será apresentado por Conan O’Brien e exibido ao vivo em 15 de março. O tapete vermelho começa às 18h30 e a premiação às 20h do horário de Brasília.
No Brasil, a transmissão da cerimonia acontece pelos canais da Globo, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.