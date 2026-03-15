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Oscar 2026: quais são os filmes mais premiados da história?

Trinca de filmes de épocas diferentes são os maiores vencedores do prêmio, era de ouro foi no início dos anos 2000

Oscar 2026: quais recordes podem ser quebrados na premiação? (New Line Cinema/Reprodução)

Oscar 2026: quais recordes podem ser quebrados na premiação? (New Line Cinema/Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de março de 2026 às 15h36.

A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo em Los Angeles, a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Dolby Theatre. Algumas marcas históricas da premiação mais icônica do cinema podem ser quebradas no final de semana.

Pecadores já fez isso: foi indicado a 16 estatuetas, um novo recorde. A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016) lideravam essa lista com 14 indicações.

Vale relembrar, no entanto, outros longas que marcaram época no mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica.

Os filmes que mais venceram estatuetas
Ben-Hur (1959)

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    • Diretor: William Wyler
    • Das 12 indicações, conquistou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.
    • Foi um marco pelas cenas inovadoras de ação, sobretudo a famosa cena da corrida de bigas. A sequência foi primariamente dirigida pelos diretores assistentes Yakima Canutt e Andrew Marton, enquanto Wyler focou nas reações da multidão e nas interações dramáticas.

Titanic (1997)

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Diretor: James Cameron
Recebeu 14 indicações e venceu 11 categorias, entre elas Melhor Filme e Melhor Diretor.
Tornou-se um fenômeno cultural e comercial, sendo até hoje um dos maiores sucessos de bilheteria da história.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)


Diretor: Peter Jackson
Venceu todas as 11 categorias em que foi indicado, incluindo Melhor Filme, feito que nenhuma produção conseguiu até hoje
A trilogia de Jackson, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, foi indicada em 30 categorias e levou 17 delas.

Comparativo dos Campeões

FilmeAnoIndicaçõesVitóriasDestaques
Ben-Hur19591211Clássico épico, referência em cinema histórico
Titanic19971411Sucesso global, efeitos visuais e trilha sonora icônicos
O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei20031111Fantasia épica, venceu todas as categorias indicadas

Transmissão da cerimônia

O Oscar 2026 será apresentado por Conan O’Brien e exibido ao vivo em 15 de março. O tapete vermelho começa às 18h30 e a premiação às 20h do horário de Brasília.

No Brasil, a transmissão da cerimonia acontece pelos canais da Globo, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.

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