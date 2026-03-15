Oscar 2026: quais são os filmes mais premiados da história?

A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo em Los Angeles, a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Dolby Theatre. Algumas marcas históricas da premiação mais icônica do cinema podem ser quebradas no final de semana.

Pecadores já fez isso: foi indicado a 16 estatuetas, um novo recorde. A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016) lideravam essa lista com 14 indicações.

Vale relembrar, no entanto, outros longas que marcaram época no mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica.

Os filmes que mais venceram estatuetas

Ben-Hur (1959)

Diretor: William Wyler Das 12 indicações, conquistou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Foi um marco pelas cenas inovadoras de ação, sobretudo a famosa cena da corrida de bigas. A sequência foi primariamente dirigida pelos diretores assistentes Yakima Canutt e Andrew Marton, enquanto Wyler focou nas reações da multidão e nas interações dramáticas.



Titanic (1997)



Diretor: James Cameron

Recebeu 14 indicações e venceu 11 categorias, entre elas Melhor Filme e Melhor Diretor.

Tornou-se um fenômeno cultural e comercial, sendo até hoje um dos maiores sucessos de bilheteria da história.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)



Diretor: Peter Jackson

Venceu todas as 11 categorias em que foi indicado, incluindo Melhor Filme, feito que nenhuma produção conseguiu até hoje

A trilogia de Jackson, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, foi indicada em 30 categorias e levou 17 delas.

Comparativo dos Campeões