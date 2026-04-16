Os atores que mais morreram durante filmes; ranking revela lista inusitada

Um ranking que analisa mortes em cena no cinema revelou quais atores acumulam os maiores números de vítimas e de personagens mortos ao longo da carreira.

O levantamento considera apenas ocorrências exibidas diretamente nas telas.

Os dados são de um estudo do canal britânico Movies4Men, que analisou mais de 350 produções. O resultado contraria percepções populares ligadas a atores de filmes de ação.

Astros que mais morreram nos filmes

O levantamento aponta quais atores mais tiveram seus personagens mortos ao longo das produções.

O destaque é Danny Trejo, conhecido pela franquia "Machete", que lidera o ranking.

Veja os principais nomes:

Danny Trejo — 65 mortes

— 65 mortes Christopher Lee — 60 mortes

— 60 mortes Lance Henriksen — 51 mortes

— 51 mortes Vincent Price — 41 mortes

— 41 mortes Dennis Hopper — 41 mortes

— 41 mortes Boris Karloff — 41 mortes

— 41 mortes John Hurt — 39 mortes

— 39 mortes Bela Lugosi — 36 mortes

— 36 mortes Tom Sizemore — 36 mortes

— 36 mortes Eric Roberts — 36 mortes

Vale destacar que casos com repetição narrativa, como mortes em ciclos temporais, não foram considerados na contagem.

Percentual de mortes muda a leitura do ranking

Quando o critério passa a ser a proporção de mortes em relação ao número de participações, o cenário se altera.

Nesse recorte, Sean Bean ganha destaque, com 42,3% de seus personagens morrendo em cena. Ele aparece atrás de Kit Harington (62,5%) e Mahershala Ali (50%).

Segundo o levantamento, Bean morreu em 24 produções, incluindo papéis como Boromir em "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" e Ned Stark em "Game of Thrones".