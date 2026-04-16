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Os atores que mais morreram durante filmes; ranking revela lista inusitada

Levantamento com mais de 350 filmes mostra que nomes populares da ação não lideram a lista

Danny Trejo: ator ganha no número de personagens que mais morreram em produções cinematográficas. (Reprodução/Quiver Distribution)

Danny Trejo: ator ganha no número de personagens que mais morreram em produções cinematográficas. (Reprodução/Quiver Distribution)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07h17.

Última atualização em 16 de abril de 2026 às 07h30.

Um ranking que analisa mortes em cena no cinema revelou quais atores acumulam os maiores números de vítimas e de personagens mortos ao longo da carreira.

O levantamento considera apenas ocorrências exibidas diretamente nas telas.

Os dados são de um estudo do canal britânico Movies4Men, que analisou mais de 350 produções. O resultado contraria percepções populares ligadas a atores de filmes de ação.

Astros que mais morreram nos filmes

O levantamento aponta quais atores mais tiveram seus personagens mortos ao longo das produções.

O destaque é Danny Trejo, conhecido pela franquia "Machete", que lidera o ranking.

Veja os principais nomes:

  • Danny Trejo — 65 mortes
  • Christopher Lee — 60 mortes
  • Lance Henriksen — 51 mortes
  • Vincent Price — 41 mortes
  • Dennis Hopper — 41 mortes
  • Boris Karloff — 41 mortes
  • John Hurt — 39 mortes
  • Bela Lugosi — 36 mortes
  • Tom Sizemore — 36 mortes
  • Eric Roberts — 36 mortes

Vale destacar que casos com repetição narrativa, como mortes em ciclos temporais, não foram considerados na contagem.

Percentual de mortes muda a leitura do ranking

Quando o critério passa a ser a proporção de mortes em relação ao número de participações, o cenário se altera.

Nesse recorte, Sean Bean ganha destaque, com 42,3% de seus personagens morrendo em cena. Ele aparece atrás de Kit Harington (62,5%) e Mahershala Ali (50%).

Segundo o levantamento, Bean morreu em 24 produções, incluindo papéis como Boromir em "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" e Ned Stark em "Game of Thrones".

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