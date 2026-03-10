'O Senhor dos Anéis': Elijah Wood sugere retorno como Frodo em novo filme

O ator Elijah Wood afirmou que existe uma chance de voltar ao papel de Frodo Bolseiro no filme "O Senhor dos Anéis: A Caçada de Gollum", novo projeto da franquia baseada na obra de J.R.R. Tolkien.

Em entrevista ao jornal The Times UK, Wood disse que não pode confirmar oficialmente a participação, mas declarou estar entusiasmado com a possibilidade de retornar à Terra-média.

O ator também comentou a declaração de Ian McKellen, que havia sugerido o retorno como Gandalf. “Eu certamente não gostaria que mais ninguém interpretasse o Frodo enquanto eu estiver vivo e capaz", afirmou.

Projeto pode abrir nova trilogia

O filme será dirigido por Andy Serkis, intérprete de Gollum nas trilogias anteriores. A produção conta com Peter Jackson, além das roteiristas Fran Walsh e Philippa Boyens, responsáveis pelos filmes originais. O longa deve ser lançado em 2027.

A história se passa entre as trilogias de "Hobbit" e "O Senhor dos Anéis". Na trama, Aragorn e Gandalf iniciam uma missão para encontrar Gollum e descobrir mais informações sobre o anel encontrado por Bilbo Bolseiro.

O longa está em pré-produção na Nova Zelândia.

Segundo o portal The Hollywood Reporter, o filme pode ser o primeiro de uma nova trilogia da franquia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre esse plano.