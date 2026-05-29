Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

BYD lança chip próprio para carros autônomos e desafia a Nvidia na corrida dos EVs

Em meio a preocupações com seu crescimento, a montadora chinesa apresentou o Xuanji A3, chip de 4 nanômetros já em produção em massa, com custo de hardware estimado em cerca de um terço do da Nvidia

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h58.

Em meio a preocupações com a desaceleração do seu crescimento, a BYD anunciou seu próprio chip para carros autônomos, o Xuanji A3, nesta quinta-feira, 28, em evento em Shenzhen, na China.

Fabricado em 4 nanômetros, o chip já entrou em produção em massa e oferece suporte aos níveis 3 e 4 de direção autônoma. No nível 3, o automóvel lida com todos os aspectos da condução em condições específicas; no nível 4, dirige em áreas delimitadas sem intervenção humana.

No evento, o fundador e presidente da BYD, Wang Chuanfu, afirmou que a companhia é a primeira montadora a reunir toda a capacidade necessária para produzir um chip, do design à fabricação, segundo a Nikkei Asia.

O Xuanji A3 entrega 700 TOPS (tera-operações por segundo) por unidade e pode chegar a 2.100 TOPS em um agrupamento de três chips. A expectativa é de que seja usado dentro da própria BYD, e não vendido a clientes externos, conforme um executivo de uma fabricante chinesa de chips automotivos ouvido sob sigilo pela Nikkei Asia.

A empresa também informou que já investiu mais de 100 bilhões de yuan (cerca de R$ 74,83 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia inteligente.

Mais barato que a solução da Nvidia

Uma análise do Citi aponta que o custo total do hardware com o novo chip equivale a cerca de um terço do das soluções Thor, da Nvidia, também voltadas a carros autônomos.

Na prática, isso abre espaço para baratear os veículos autônomos e impulsionar as vendas da BYD.

Vendas em queda e concorrência mais acirrada

O lançamento ocorre em um momento delicado. A desaceleração da demanda interna por veículos elétricos e o excesso de oferta levaram a uma queda nas vendas domésticas da BYD em janeiro de 2026 ante o mês anterior — o menor nível em quase dois anos.

Foram 83.249 carros totalmente elétricos vendidos no mercado doméstico, dentro de um total de 205.518 veículos, incluindo híbridos plug-in.

Além disso, após mais de uma década de isenção total, passou a incidir sobre os carros elétricos um imposto de 5% na China. As exportações também recuaram em janeiro, com 100.482 veículos ante 133.172 unidades em dezembro.

Outras montadoras chinesas de veículos inteligentes vêm crescendo e desenvolvendo seus próprios chips para carros autônomos, como NIO, Li Auto e XPeng.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BYDCarros autônomosChinaChips

Mais de Tecnologia

Wiv mira R$ 20 milhões em um ano ao vender IA para conversas de empresas

Foguete da Blue Origin explode durante teste na Flórida; veja vídeo

WhatsApp Plus, Instagram Plus e Facebook Plus: Meta lança assinaturas pagas; veja os preços

Trailer 3 de GTA 6: quando sai? Veja data estimada e janela de lançamento

Mais na Exame

Mercados

PCC e CV como terroristas: o que pode mudar para o mercado financeiro no Brasil

Casual

Asics se inspira na temporada de saibro para nova coleção

Brasil

Planos de saúde individuais terão reajuste máximo de 5,11%, define ANS

Esporte

Quando começam os os playoffs e os jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2026?