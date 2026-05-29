BYD lança chip próprio para carros autônomos e desafia a Nvidia na corrida dos EVs

Em meio a preocupações com a desaceleração do seu crescimento, a BYD anunciou seu próprio chip para carros autônomos, o Xuanji A3, nesta quinta-feira, 28, em evento em Shenzhen, na China.

Fabricado em 4 nanômetros, o chip já entrou em produção em massa e oferece suporte aos níveis 3 e 4 de direção autônoma. No nível 3, o automóvel lida com todos os aspectos da condução em condições específicas; no nível 4, dirige em áreas delimitadas sem intervenção humana.

No evento, o fundador e presidente da BYD, Wang Chuanfu, afirmou que a companhia é a primeira montadora a reunir toda a capacidade necessária para produzir um chip, do design à fabricação, segundo a Nikkei Asia.

O Xuanji A3 entrega 700 TOPS (tera-operações por segundo) por unidade e pode chegar a 2.100 TOPS em um agrupamento de três chips. A expectativa é de que seja usado dentro da própria BYD, e não vendido a clientes externos, conforme um executivo de uma fabricante chinesa de chips automotivos ouvido sob sigilo pela Nikkei Asia.

A empresa também informou que já investiu mais de 100 bilhões de yuan (cerca de R$ 74,83 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia inteligente.

Mais barato que a solução da Nvidia

Uma análise do Citi aponta que o custo total do hardware com o novo chip equivale a cerca de um terço do das soluções Thor, da Nvidia, também voltadas a carros autônomos.

Na prática, isso abre espaço para baratear os veículos autônomos e impulsionar as vendas da BYD.

Vendas em queda e concorrência mais acirrada

O lançamento ocorre em um momento delicado. A desaceleração da demanda interna por veículos elétricos e o excesso de oferta levaram a uma queda nas vendas domésticas da BYD em janeiro de 2026 ante o mês anterior — o menor nível em quase dois anos.

Foram 83.249 carros totalmente elétricos vendidos no mercado doméstico, dentro de um total de 205.518 veículos, incluindo híbridos plug-in.

Além disso, após mais de uma década de isenção total, passou a incidir sobre os carros elétricos um imposto de 5% na China. As exportações também recuaram em janeiro, com 100.482 veículos ante 133.172 unidades em dezembro.

Outras montadoras chinesas de veículos inteligentes vêm crescendo e desenvolvendo seus próprios chips para carros autônomos, como NIO, Li Auto e XPeng.