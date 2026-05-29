Asics se inspira na temporada de saibro para nova coleção

Roland Garros começa, e a ASICS aproveita o momento para lançar a Paris Collection, linha desenvolvida especificamente para a temporada europeia de saibro. A coleção reúne vestuário, acessórios e três modelos de calçado pensados para perfis distintos de jogo, numa aposta da marca em unir performance técnica com a estética limpa que tem marcado sua comunicação nos últimos anos.

A campanha global conta com Lorenzo Musetti, Belinda Bencic e Jasmine Paolini. Musetti, que trocou a Nike pela ASICS antes da temporada de 2025 e passou boa parte da gira europeia vestindo a colaboração da marca com a maison francesa A.P.C., segue como principal rosto da linha para 2026. A narrativa da coleção segue o posicionamento global da ASICS para o ano, "Move your body, move your mind", que conecta o movimento físico ao equilíbrio mental.

O calçado é organizado em torno de três modelos. O Solution Speed FF 4 Clay é voltado para jogadores que priorizam velocidade: traz a tecnologia SPEEDTRUSS atualizada, que melhora a estabilidade torsional e a resposta nas acelerações, além da entressola FLYTEFOAM com materiais de base biológica, mais leve e com retorno de energia mais alto do que a geração anterior. O modelo é usado por Musetti e Bencic no circuito.

O GEL-Resolution X Clay aposta em suporte lateral e controle, com tecnologia DYNAWALL e amortecimento FF BLAST Plus. Já o Court FF 3 Clay funciona como opção intermediária, com a tecnologia TWISTRUSS para movimentos mais ágeis e flexíveis.

Além dos calçados, a coleção inclui peças de vestuário com tecidos de secagem rápida, paleta inspirada na temporada europeia e silhuetas que transitam entre performance e lifestyle. A Paris Collection já está disponível no e-commerce da ASICS e em revendedores especializados.