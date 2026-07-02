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New Order confirma show único no Brasil; veja preços e como comprar ingressos

Banda britânica volta ao país após oito anos para apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo, com abertura do grupo paranaense Jovens Ateus

New Order: banda clássica do pós-punk e do synth pop vem ao Brasil para apresentação única (Scott Dudelson/Getty Images)

New Order: banda clássica do pós-punk e do synth pop vem ao Brasil para apresentação única (Scott Dudelson/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de julho de 2026 às 13h29.

A banda britânica New Order voltará ao Brasil ainda em 2026 para uma apresentação única. O grupo se apresenta no dia 25 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, marcando o retorno ao país oito anos após sua última passagem, em 2018.

O show foi anunciado nesta quinta-feira, 2, pela Balaclava Records, em parceria com a Music On Events. A abertura da noite ficará por conta da banda paranaense Jovens Ateus.

Formado em 1980 após o fim do Joy Division, o New Order se consolidou como um dos principais nomes da música britânica ao unir o pós-punk à música eletrônica.

Entre seus maiores sucessos estão canções como "Blue Monday", considerado o single de 12 polegadas mais vendido da história, com mais de 3 milhões de cópias comercializadas no mundo, além de clássicos como "Bizarre Love Triangle", "True Faith" e "Temptation".

O grupo segue em atividade e lançou seu décimo álbum de estúdio, Music Complete, em 2015. Nos últimos anos, realizou turnês pelos Estados Unidos ao lado dos Pet Shop Boys, apresentações esgotadas na Europa e participou de festivais nos Estados Unidos e no México.

Recentemente, Olivia Rodrigo disse em entrevista ao crítico musical Anthony Fantano que a banda foi uma de suas principais influências em seu novo álbum "You Look Pretty Sad For a Girl So In Love".

Quanto custam os ingressos para o show do New Order?

Os ingressos já estão à venda pela Ticketmaster. Confira os valores:

  • Pista Premium – R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia-entrada)
  • Pista – R$ 520 (inteira) / R$ 260 (meia-entrada)
  • Mezanino – R$ 900 (inteira) / R$ 450 (meia-entrada)
  • Camarote B – R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia-entrada)
  • Camarote A – R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia-entrada)

Onde comprar ingressos para o show do New Order

Os ingressos podem ser adquiridos online pela Ticketmaster Brasil ou presencialmente, sem taxa de conveniência, na bilheteria oficial.

Shopping Ibirapuera (Bilheteria Oficial)

  • Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis – São Paulo/SP
  • Piso Jurupis (subsolo), próximo ao restaurante Frutaria e à Academia Bio Ritmo
  • Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h
  • Fechado às segundas-feiras

Serviço do show

  • Data: 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)
  • Local: Espaço Unimed
  • Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP
  • Abertura dos portões: 19h30
  • Show de Jovens Ateus: 20h30
  • Show do New Order: 22h
  • Classificação: 18 anos. Menores de idade somente acompanhados dos responsáveis legais.
Acompanhe tudo sobre:RockShows-de-música

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