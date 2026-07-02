New Order confirma show único no Brasil; veja preços e como comprar ingressos

New Order: banda clássica do pós-punk e do synth pop vem ao Brasil para apresentação única (Scott Dudelson/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de julho de 2026 às 13h29.
A banda britânica New Order voltará ao Brasil ainda em 2026 para uma apresentação única. O grupo se apresenta no dia 25 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, marcando o retorno ao país oito anos após sua última passagem, em 2018.
O show foi anunciado nesta quinta-feira, 2, pela Balaclava Records, em parceria com a Music On Events. A abertura da noite ficará por conta da banda paranaense Jovens Ateus.
Formado em 1980 após o fim do Joy Division, o New Order se consolidou como um dos principais nomes da música britânica ao unir o pós-punk à música eletrônica.
Entre seus maiores sucessos estão canções como "Blue Monday", considerado o single de 12 polegadas mais vendido da história, com mais de 3 milhões de cópias comercializadas no mundo, além de clássicos como "Bizarre Love Triangle", "True Faith" e "Temptation".
O grupo segue em atividade e lançou seu décimo álbum de estúdio, Music Complete, em 2015. Nos últimos anos, realizou turnês pelos Estados Unidos ao lado dos Pet Shop Boys, apresentações esgotadas na Europa e participou de festivais nos Estados Unidos e no México.
Recentemente, Olivia Rodrigo disse em entrevista ao crítico musical Anthony Fantano que a banda foi uma de suas principais influências em seu novo álbum "You Look Pretty Sad For a Girl So In Love".
Os ingressos já estão à venda pela Ticketmaster. Confira os valores:
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