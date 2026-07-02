New Order confirma show único no Brasil; veja preços e como comprar ingressos

A banda britânica New Order voltará ao Brasil ainda em 2026 para uma apresentação única. O grupo se apresenta no dia 25 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, marcando o retorno ao país oito anos após sua última passagem, em 2018.

O show foi anunciado nesta quinta-feira, 2, pela Balaclava Records, em parceria com a Music On Events. A abertura da noite ficará por conta da banda paranaense Jovens Ateus.

Formado em 1980 após o fim do Joy Division, o New Order se consolidou como um dos principais nomes da música britânica ao unir o pós-punk à música eletrônica.

Entre seus maiores sucessos estão canções como "Blue Monday", considerado o single de 12 polegadas mais vendido da história, com mais de 3 milhões de cópias comercializadas no mundo, além de clássicos como "Bizarre Love Triangle", "True Faith" e "Temptation".

O grupo segue em atividade e lançou seu décimo álbum de estúdio, Music Complete, em 2015. Nos últimos anos, realizou turnês pelos Estados Unidos ao lado dos Pet Shop Boys, apresentações esgotadas na Europa e participou de festivais nos Estados Unidos e no México.

Recentemente, Olivia Rodrigo disse em entrevista ao crítico musical Anthony Fantano que a banda foi uma de suas principais influências em seu novo álbum "You Look Pretty Sad For a Girl So In Love".

Quanto custam os ingressos para o show do New Order?

Os ingressos já estão à venda pela Ticketmaster. Confira os valores:

Pista Premium – R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia-entrada)

– R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia-entrada) Pista – R$ 520 (inteira) / R$ 260 (meia-entrada)

– R$ 520 (inteira) / R$ 260 (meia-entrada) Mezanino – R$ 900 (inteira) / R$ 450 (meia-entrada)

– R$ 900 (inteira) / R$ 450 (meia-entrada) Camarote B – R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia-entrada)

– R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia-entrada) Camarote A – R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia-entrada)

Onde comprar ingressos para o show do New Order

Os ingressos podem ser adquiridos online pela Ticketmaster Brasil ou presencialmente, sem taxa de conveniência, na bilheteria oficial.

Shopping Ibirapuera (Bilheteria Oficial)

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis – São Paulo/SP

Piso Jurupis (subsolo), próximo ao restaurante Frutaria e à Academia Bio Ritmo

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Fechado às segundas-feiras

Serviço do show