O que fazer em São Paulo neste fim de semana: shows, teatro e festivais para aproveitar

A agenda cultural de São Paulo chega ao fim de semana com opções para quem busca música ao vivo, festivais gastronômicos, teatro e eventos que celebram diferentes culturas. Entre os dias 24 e 26 de julho, a cidade reúne atrações espalhadas por diversos bairros, com atividades para todas as idades e estilos.

1. Espetáculo 'Despertar' no Theatro Municipal

O Theatro Municipal de São Paulo recebe novas sessões de "Despertar" nos dias 24 e 25 de julho. A produção combina música, dança e elementos cênicos em um espetáculo que integra a programação cultural da casa.

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Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo.

2. Jazz e trilhas de animações no JazzB

O JazzB promove uma programação especial no sábado, 25, com apresentações de jazz e música instrumental. Um dos destaques é o projeto "Cartoon in Jazz", às 13h, que revisita trilhas sonoras de desenhos animados em versões inspiradas pelo jazz.

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Endereço: Rua General Jardim, 43 - Vila Buarque, São Paulo.

3. Trio Marrom anima o Forró Cremoso

Quem prefere ritmos nordestinos pode aproveitar o Forró Cremoso, que recebe o Trio Marrom no sábado, 25. A apresentação reúne clássicos do forró em uma noite dedicada ao gênero.

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Endereço: Rua Luís Murat, 370 - Vila Madalena, São Paulo.

4. Festa das Cerejeiras

O Parque do Carmo volta a sediar a tradicional Festa das Cerejeiras, um dos eventos mais aguardados do calendário paulistano. A programação inclui apresentações culturais, gastronomia japonesa e a florada das cerejeiras, com entrada gratuita durante o fim de semana.

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Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera, São Paulo.

5. Festival do Milho

O Memorial da América Latina recebe o Festival do Milho, com cardápio dedicado ao ingrediente em receitas doces e salgadas, além de atrações para toda a família e apresentações culturais.

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Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo.

6. Summer Hits no Edifício Martinelli

O histórico Edifício Martinelli será palco da festa Summer Hits no sábado, 25, a partir das 14h. O evento reúne música e entretenimento em um dos edifícios mais emblemáticos do centro da capital.

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Endereço: R. São Bento, 405 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

7. Feira celebra a cultura colombiana

No domingo, 26, acontece a VI Feira Cultural e Artística – Imigração em Cena | Edição Colômbia. O evento comemora a Independência da Colômbia com apresentações artísticas, gastronomia, memória e atividades voltadas à integração cultural.

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Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo.

8. Hélio de la Peña apresenta 'Preto de Neve'

O humorista Hélio de la Peña sobe ao palco do Clube Barbixas no sábado, 25, com o espetáculo "Preto de Neve", que mistura humor, observações sobre o cotidiano e reflexões bem-humoradas.

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Endereço: R. Augusta, 1129 - Consolação, São Paulo.

9. Bianca Bin e Sergio Guizé estrelam 'Meu Deus'

O Teatro das Artes recebe a peça "Meu Deus", protagonizada por Bianca Bin e Sergio Guizé. Em cartaz nos dias 25 e 26 de julho, a montagem apresenta uma trama que mistura humor e questionamentos sobre as relações humanas.

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Endereço: Av. Rebouças, 3970 - Store 409 - Pinheiros, São Paulo.

10. Afonso Padilha em noite de stand-up

Fechando a programação, o comediante Afonso Padilha apresenta seu novo show de stand-up no Teatro J. Safra, reunindo histórias do cotidiano, relacionamentos e situações que marcaram sua trajetória no humor.

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Endereço: R. Josef Kryss, 318 - Barra Funda, São Paulo