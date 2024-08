Rock in Rio dá 'spoiler' das mudanças na Cidade do Rock para edição de aniversário; veja

Os amantes de festivais estão contando os dias para o Rock in Rio 2024, que promove uma edição especial em comemoração do seu aniversário de 40 anos.

Nesta semana, os organizadores do evento decidiram "provocar" o público e divulgaram imagens da Cidade do Rock, que contará com uma decoração diferenciada, especialmente nos palcos, para a ocasião.

Além de exibir o icônico Palco Mundo, o principal do evento, o festival também revelou imagens de outros palcos e decorações que compõem o local.

Quais as datas do Rock in Rio 2024?

O festival está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Venda de ingressos

Após a venda geral de ingressos, quatro dias do festival tiveram seus ingressos esgotados. Durante a pré-venda, todas as entradas foram vendidas em apenas duas horas e 15 minutos.

Por outro lado, ainda há ingressos disponíveis para outros três dias do festival, mesmo após a venda extraordinária. Veja:

15 de setembro: Dia do Rock com Avenged Sevenfold como headliner;

19 de setembro: com Ed Sheeran como headliner; e

21 de setembro: Dia Brasil.

Confira o line-up do Rock in Rio 2024

Os organizadores anunciaram várias atrações desde o início do ano para agitar o público antes do festival. Neste ano, estão confirmados: Katy Perry, Ludmilla, Imagine Dragons, Lulu Santos, Ed Sheeran, Cyndi Lauper, Joss Stone, Ne-Yo, Evanescence, entre outros.

Também foram anunciados: Charlie Puth, Jão, Gloria Groove, Mc Cabelinho, Orochi, Veigh e Mc Daniel. Além de Avenged Sevenfold, Journey, Deep Purple e Os Paralamas do Sucesso.

O Rock in Rio contará também com: Mariah Carey, Akon, Iza, Ivete Sangalo, Capital Inicial, Chitãozinho e Xororó, Daniela Mercury e Gloria Gaynor.

Vejas as atrações organizadas por data e palco

13 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê part. Wiu e Teto

Palco Sunset

MC Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Chefin e convidado

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Order Dance

Deadmau5

14 de setembro - sábado

Palco Mundo

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone “Kingfis” Ingram

Pato Fu + Penélope

New Dance Order

DJ Snake

Espaço Favela

Dennis

15 de setembro - domingo

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

19 de setembro - quinta-feira

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Espaço Favela

Xande de Pilares

20 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo

Katy Perry

Karol G.

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Order Dance

Alison Wonderland

Espaço Favela

Pocah

Global Village

Angélique Kidjo

21 de setembro - sábado

Palco Mundo

Pra sempre rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Pra sempre sertanejo: Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana, Simone Mendes

Pra sempre MPB: BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso

Pra sempre trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

Palco Sunset

Pra sempre pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Pra sempre samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares

Pra sempre rap: Criolo, Djonga, Karol Konká, Marcelo D2, Rael

New Order Dance

Pra sempre eletrônica: Mochakk, Beltran x Classmatic, Eli Iwasa x Ratier, Maz x Antdot

Espaço Favela

Pra sempre funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Pra sempre baile de favela: Bucheca, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris, Tati Quebra Barraco

Pra sempre música clássica: Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Global Village

Pra sempre soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon

Pra sempre jazz: Antonio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr, Leo Gandelman

Pra sempre bossa nova: Bossacucanova part Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Mnescal, Wanda Sá

22 de setembro - domingo

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Palco Sunset

Mariah Carey

Espaço Favela