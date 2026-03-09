Emicida anuncia show extra da nova turnê em São Paulo; veja preços e como comprar ingressos

Para alívio dos fãs, o rapper Emicida anunciou nesta segunda-feira, 9, uma nova apresentação da turnê “Emicida Racional MCMV Tour” em São Paulo. O show ocorrerá em 1º de maio, no Espaço Unimed, na zona oeste da capital paulista.

A primeira apresentação da turnê na cidade, marcada para 30 de abril, teve ingressos esgotados. Com a demanda, a produção confirmou uma nova data no mesmo local.

Nos espetáculos, Emicida apresenta faixas do álbum que dá nome à turnê. O repertório inclui músicas de “Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores”, disco que estabelece diálogo com composições do grupo Racionais MCs, referência no rap brasileiro.

A direção musical das apresentações é do próprio artista. O setlist também inclui músicas de outros momentos da carreira, entre elas faixas do álbum AmarElo, lançado em 2019.

Quando começa a venda geral de ingressos?

A venda geral de ingressos para o show de Emicida começa nesta quinta-feira, 12, às 12h pela plataforma Eventim, empresa de venda de ingressos online, e às 13h na bilheteria oficial. Clientes do Itaú Unibanco terão acesso à pré-venda, programada para esta terça-feira, 10, às 10h.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos têm preços a partir de R$ 185, na modalidade inteira para pista. Para os camarotes, os valores variam entre R$ 425 e R$ 465.

Serviços - "Emicida Racional MCMV Tour"

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste. 30/4 e 1º/5. Ingr.: R$ 185 (inteira) em Eventim