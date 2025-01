O Lollapalooza Brasil 2025 ocorrerá entre os dias 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, e promete esquentar ainda mais a cidade com a adição de quatro sideshows antes do festival. Fontaines D.C., girl in red + Inhaler e Parcels irão se apresentar na AUDIO em 26, 27 e 31 de março, respectivamente.

Já JPEGMAFIA faz seu show no Cine Joia em 27 de março. Esses shows, patrocinados pela Mike’s Ice – uma bebida pronta de vodka e limão – são eventos exclusivos organizados pelo Lolla para aquecer o público para os grandes shows do fim de semana. Este é o primeiro ano em que Mike's Ice patrocina os sideshows e o terceiro consecutivo de apoio ao Lollapalooza Brasil.

O Lollapalooza é amplamente reconhecido pela sua curadoria, trazendo para o Brasil artistas que dominam o cenário musical global. Nomes como Inhaler, Fontaines D.C., que acaba de lançar um novo álbum, e girl in red, que tem conquistado destaque mundial, estarão no evento, junto com Parcels e JPEGMAFIA, representando as tendências da música contemporânea.

Durante o festival, Fontaines D.C. se apresenta na sexta-feira, 28, ao lado de girl in red, Inhaler, JPEGMAFIA, Tropkillaz, Olivia Rodrigo e Rüfüs du Sol. O domingo, 30, será marcado pela performance de Parcels e a presença de grandes nomes como Ca7riel e Paco Amoroso, Clube Dezenove, Barry Can’t Swim, e veteranos como Foster The People, TOOL, Sepultura e Justin Timberlake. O sábado trará shows de artistas como Benson Boone, Tate McRae, Teddy Swims e The Marías, além dos ícones Shawn Mendes e Alanis Morissette.

Os sideshows do Lollapalooza Brasil acontecem desde sua primeira edição em 2012, espalhando o clima do festival por São Paulo. Fontaines D.C., aclamados por sua sonoridade indie e pós-punk, chegam ao Brasil pela primeira vez com seu quarto álbum, ROMANCE, listado entre os melhores lançamentos de 2024. O show será realizado na AUDIO, com início às 22h, e conta com a produção da Balaclava Records, selo paulista.

A norueguesa girl in red, que conquistou uma legião de fãs desde 2018, se apresentará ao lado da banda irlandesa Inhaler, liderada por Elijah Hewson. Inhaler, com seu estilo que mistura rock clássico e indie moderno, promete animar a noite, com o show começando às 20h30 e girl in red subindo ao palco às 22h.

JPEGMAFIA, o rapper americano com 1.8 milhões de ouvintes no Spotify, estará no Cine Joia no dia 27 de março, junto com o DJ Ramemes, que abrirá a noite às 20h30 com seu estilo acelerado de funk brasileiro, antes do show do rapper, que começará às 22h.

Por fim, Parcels, a aclamada banda australiana radicada em Berlim, fará sua estreia no Brasil após o festival. Com sucessos como "Overnight" e "Lightenitup", a banda se apresentará na AUDIO às 21h30, encerrando com chave de ouro o Lollapalooza Brasil 2025.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para os shows de Fontaines D.C., girl in red + Inhaler e JPEGMAFIA já estão disponíveis em Ticketmaster, enquanto os ingressos para o show do Parcels estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 23, às 10h.

A pré-venda para fãs de Parcels começa nesta terça-feira ao meio-dia, encerrando às 8h do dia 23, duas horas antes da abertura para o público geral.

Fontaines D.C. - 26/03 - Audio

• Inteira: R$450,00

• Entrada Social: R$247,50

• Meia*: R$ 225,00

girl in red + Inhaler - 27/03 - Audio

• Inteira: R$ 500,00

• Entrada Social: R$ 275,00

• Meia*: R$ 250,00

JPEGMAFIA + DJ Ramemes - 27/03 - Cine Joia

• Inteira: R$450,00

• Entrada Social: R$247,50

• Meia*: R$ 225,00

Parcels - 31/03 - Audio

• Inteira: R$ 500,00

• Entrada Social: R$ 275,00

• Meia*: R$ 250,00