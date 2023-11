Primavera Sound 2023: veja o line-up e os horários de cada show do festival

Está chegando! O Primavera Sound volta para o Brasil em 2023 prometendo um line-up recheado de artistas. E agora também está de casa nova: será no Autódromo de São Paulo, na Zona Sul da capital.

Nos dias 2 e 3 de dezembro, bandas como The Killers, The Cure e Bad Religion se apresentarão em na capital paulista. São, ao todo, mais de 45 artistas que se apresentarão em quatro espaços: Palco Corona, o principal do evento, Palco Barcelona, Palco São Paulo e TNT Club.

Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento.

Veja o line-up completo com horários do Primavera Sound de 2023

Sábado, 2 de dezembro:

Palco Corona

12h às 12h30h - Fundação Bachiana

13h05 às 13h45 - Getúlio Abelha

14h40 às 15h30 - Black Midi

16h40 às 17h30 - The Hives

18h40 às 19h40 - Marisa Monte

21h35 às 23h05 - The Killers

Palco Barcelona

12h30 às 13h - Àiyé

13h50 às 14h35 - OFF!

15h40 às 16h30 - Muna

17h40 às 18h30 - Cansei de Ser Sexy

19h50 às 21h26 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Slipmami

14h10 às 15h - Marina Herlop

15h40 às 16h30 - Dorian Electra

17h20 às 18h25 - Slowdive

19h15 às 20h20 - Kelela

21h às 22h05 - MC Bin Laden

TNT Club

14h às 15h30 - Carola

15h30 às 17h - Cherolainne

17h às 18h30 - L_UCIO

18h30 às 19h30 - DJ Playero

19h30 às 20h30 - Gabriel do Borel + Rebecca

20h30 às 22h - VH00R

22h às 23h - Hi Tech

Domingo, dia 3 de dezembro

Palco Corona

12h30 às 13h - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

13h40 às 14h25 - Just Mustard

15h30 às 16h20 - Carly Rae Jepsen

17h40 às 18h50 - Beck

20h25 às 22h55 - The Cure

Palco Barcelona

13h05 às 13h35 - Mateus Fazeno Rock

14h35 às 15h20 - Soccer Mommy

16h30 às 17h30 - Marina Sena

19h às 20h15 - Bad Religio

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Nelson D & Edgar

14h15 às 15h - Filipe Catto

15h45 às 16h45 - El Mató a un Polícia Motorizado

17h30 às 18h30 - Róisín Murphy

19h às 20h30 - TOKiMONSTA

20h40 às 22h40 - The Blessed Madonna

TNT Club

14h às 15h30 - Etcetera

15h30 às 17h - DJ Mau Mau

17h às 18h30 - KL Jay

18h30 às 19h30 - MU540 + Urias

19h30 às 20h30 - Toccororo

20h30 às 21h30 - MC Carol

21h30 às 23h - Hudson Mohawke

Quando será o Primavera Sound em São Paulo?

O Primavera Sound 2023 acontecerá em os dias 2 e 3 de dezembro. O festival ocorre desde 2001, geralmente entre maio e junho, na Europa. No Brasil, a primeira edição foi no ano passado.

Onde vai ser o Primavera Sound em São Paulo?

Em 2023, a segunda edição do evento será no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. No ano passado, a primeira edição do festival aconteceu no Parque Anhembi.