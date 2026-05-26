Cláudio Castro é alvo de nova operação da PF contra aportes no Banco Master

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 26, que investiga aportes do Rioprevidência no Banco Master, segundo apuração da EXAME.

A ação é parte da oitava fase da Operação Complience Zero. De acordo com a Polícia Federal, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu 10 mandados de busca e apreensão em endereços do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.

No dia 15 de maio, Castro também foi alvo da Operação Sem Refino, também da PF, que investigou um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de usar empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.

Em fevereiro, o ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes, foi preso pela PF durante a segunda fase da Operação Barco de Papel, que investigou crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro.

Em janeiro, antes da operação. Antunes chegou a renunciar ao cargo.

Na ação desta terça-feira, os agentes investigam aplicações de R$ 2,01 bilhões desde julho de 2024 no Banco Master, totalizando cerca de R$ 3 bilhões transferidos do Rioprevidência.