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Quem foi João Saldanha, personagem de Rodrigo Santoro em 'Brasil 70: A Saga do Tri'?

Um dos personagens mais marcantes do futebol brasileiro, João Saldanha será interpretado por Rodrigo Santoro em nova produção da Netflix

João Saldanha: Ex-técnico da Seleção Brasileira ajudou a montar o time campeão da Copa de 1970 e virou símbolo de personalidade forte no esporte (Reprodução)

João Saldanha: Ex-técnico da Seleção Brasileira ajudou a montar o time campeão da Copa de 1970 e virou símbolo de personalidade forte no esporte (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06h14.

A Netflix vai lançar na próxima sexta-feira, 29, "Brasil 70: a saga do Tri", série que vai retratar os bastidores da campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do México. Na produção, Rodrigo Santoro dará vida a João Saldanha, personagem histórico do futebol brasileiro e peça importante na construção do time que conquistou o tricampeonato mundial.

Quem foi João Saldanha?

Conhecido pelo apelido de “João Sem Medo”, Saldanha ficou marcado pelo estilo direto, opiniões fortes e pela relação intensa com o futebol e a política. Antes de assumir a Seleção, já era um jornalista esportivo respeitado e também teve passagem vitoriosa pelo Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca de 1957 com um elenco que tinha Garrincha, Didi e Nilton Santos.

No comando da Seleção Brasileira, João Saldanha liderou a equipe nas Eliminatórias da Copa de 1970 e conquistou seis vitórias em seis partidas. Foi ele quem montou grande parte da base do elenco que depois seria campeão mundial sob o comando de Zagallo.

Apesar do sucesso dentro de campo, sua passagem terminou poucos meses antes da Copa. Os conflitos com dirigentes da CBD e a relação conturbada com o governo militar da época ajudaram a desgastar sua permanência no cargo.

Além do trabalho como treinador, João Saldanha também construiu uma carreira de destaque no rádio e na televisão, tornando-se um dos comentaristas mais influentes da história do país.

'Brasil 70: A Saga do Tri'

Ambientada em um período de forte tensão política, a minissérie contextualiza a campanha dentro dos anos mais duros do regime militar. A equipe precisava lidar não apenas com a pressão esportiva, mas também com o peso simbólico de representar o Brasil em meio a um cenário de repressão e instabilidade.

O enredo busca equilibrar os momentos de glória com conflitos internos, inseguranças e desafios enfrentados pelos jogadores ao longo da competição.

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Elenco

O elenco principal traz Rodrigo Santoro no papel de João Saldanha, Bruno Mazzeo como Zagallo e Lucas Agrícola interpretando Pelé.

Também participam Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Caio Cabral e Daniel Blanco, além de um elenco amplo que dá vida a jogadores e personagens históricos ligados à trajetória da seleção.

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