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Netflix confirma 2ª temporada da animação de 'Stranger Things'

Série animada ambientada entre as temporadas 2 e 3 já soma 2,8 milhões de visualizações

Stranger Things: animação expande universo da série com nova história ambientada em 1985 (Divulgação/Netflix)

Stranger Things: animação expande universo da série com nova história ambientada em 1985 (Divulgação/Netflix)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07h49.

A Netflix renovou a série animada Stranger Things: Tales From ’85 para a segunda temporada. O anúncio foi feito apenas cinco dias após a estreia, em 23 de abril, indicando uma resposta rápida da plataforma ao desempenho inicial do derivado da franquia.

A produção expande o universo de Stranger Things ao explorar uma nova história situada entre a segunda e a terceira temporadas da série original.

Na semana de lançamento, entre 20 e 26 de abril, “Tales From ’85” estreou na sétima posição do ranking global de séries em inglês da Netflix, com 13,8 milhões de horas assistidas — o equivalente a 2,8 milhões de visualizações.

Nova ameaça surge em Hawkins

Ambientada no inverno de 1985, a trama mostra a cidade de Hawkins coberta de neve enquanto os efeitos do Mundo Invertido parecem ter diminuído. Nesse cenário, Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentam retomar uma rotina comum, com jogos de Dungeons & Dragons, brincadeiras e dias mais tranquilos.

A normalidade, porém, é interrompida quando uma nova ameaça começa a emergir sob o gelo. Segundo a sinopse oficial, o grupo precisará investigar a origem do perigo — que pode estar ligado ao Mundo Invertido, ao laboratório de Hawkins ou a algo ainda desconhecido — para proteger a cidade mais uma vez.

Elenco de vozes e produção

Diferentemente da série original, a animação não conta com o retorno do elenco live-action. O time de dubladores inclui nomes como Jeremy Jordan, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips, além de Brooklyn Davey Norstedt, Luca Diaz, Braxton Quinney, Jolie Hoang-Rappaport, Elisha Williams, Ben Plessala, Brett Gipson e Alessandra Antonelli. Odessa A’zion também integra o elenco.

A série foi criada por Eric Robles e Jennifer Muro, com Robles atuando como showrunner. Os criadores da franquia, Matt Duffer e Ross Duffer, são produtores executivos por meio da Upside Down Pictures. Shawn Levy também assina a produção executiva via 21 Laps Entertainment, ao lado de Dan Cohen. A animação é do estúdio Flying Bark Productions.

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