'Stranger Things': irmãos Duffer explicam decisão sobre o final de Nancy e Jonathan

O relacionamento entre Nancy Wheeler e Jonathan Byers é um dos mais duradouros de "Stranger Things" e atravessa diferentes fases ao longo da série. Na temporada final, a dinâmica do casal ganha novos contornos, em meio a decisões pessoais e ao agravamento da ameaça que envolve Hawkins.

Após um período conturbado, o romance entre os dois chega ao fim no penúltimo episódio da Parte 2 da quinta temporada, em uma cena construída de forma sutil e simbólica. A separação não é colocada de maneira direta, o que levou parte do público a não perceber imediatamente que Nancy e Jonathan seguem caminhos diferentes a partir desse ponto.

A cena ocorre durante uma sequência de risco no laboratório de Hawkins, quando os dois acreditam que podem não sobreviver. Em meio à situação extrema, eles trocam confissões pessoais e reconhecem diferenças que sempre fizeram parte da relação.

O momento culmina em um gesto simbólico que não representa um noivado, mas uma despedida com afeto. Após o diálogo, o casal deixa claro que o vínculo romântico não será mantido, apesar do respeito mútuo.

Irmãos Duffer explicam decisão narrativa

Em entrevista às revista People, Matt Duffer e Ross Duffer afirmam que o encerramento do relacionamento foi pensado com antecedência pela equipe criativa. A avaliação era de que Nancy precisava concluir sua trajetória de forma independente.

Os criadores destacaram que a decisão não foi motivada por falta de sentimento entre os personagens. A proposta era retratar amadurecimento e a ideia de que crescer também envolve seguir caminhos distintos.

Reação dos fãs dividiu opiniões

A cena gerou repercussão imediata entre os fãs. Parte do público se emocionou com o fim de um dos casais mais longevos da série. Outros elogiaram a escolha por considerá-la coerente com a evolução dos personagens.

Também houve confusão entre espectadores que não identificaram o término de forma clara, o que alimentou debates nas redes sociais sobre o significado da sequência.

Atores seguem juntos fora da ficção

Apesar do desfecho na trama, os intérpretes Natalia Dyer e Charlie Heaton continuam em um relacionamento fora da série. Os dois namoram desde 2017.

O episódio final de "Stranger Things" estreia na próxima quarta-feira, 31, encerrando a história ambientada em Hawkins.