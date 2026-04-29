'Treta': série de sucesso da Netflix terá uma 3ª temporada?

A segunda temporada de "Treta" chegou à Netflix no último dia 16, com uma nova história, novos personagens e conflitos inéditos. Mas, afinal, a série vai ganhar uma terceira temporada?

Até agora, não há confirmação oficial sobre a continuação.

Criada por Lee Sung Jin, a produção foi pensada como uma antologia. Na prática, isso significa que cada temporada traz um novo elenco e uma nova trama centrada em desentendimentos cotidianos que fogem do controle.

Na segunda temporada, a história deixa para trás as brigas de trânsito do primeiro ano e passa a acompanhar dois casais: um millennial, interpretado por Oscar Isaac e Carey Mulligan, e outro da geração Z, retratado por Charles Melton e Cailee Spaeny, que trabalham em um clube de campo na Califórnia.

O conflito principal surge após o casal mais jovem testemunhar uma discussão intensa entre seus chefes.

O elenco inclui nomes ainda os atores veteranos sul-coreanos Youn Yuh-jung e Song Kang-ho.

Vai ter uma 3ª temporada de 'Treta'?

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Lee Sung Jin indicou que não há garantia de novos episódios. “Eu ficaria perfeitamente feliz se esta fosse a última temporada”, disse. “Acho que é emocionalmente desgastante fazer a série e também lançá-la", disse.

O criador também afirmou que só continuaria a história se tivesse algo relevante a dizer. “Sinto que já disse isso ao longo de duas temporadas de ‘Treta’. Mas continuo aberto — se o universo me mostrar algo no futuro e parecer certo para a série, estou definitivamente aberto.”

Enquanto isso, ele já está envolvido em outros projetos. Segundo a revista Variety, o criador trabalha atualmente no roteiro de um novo filme de X-Men. Ao mesmo tempo, renovou seu contrato com a Netflix, mantendo vínculo com a plataforma.

Resultados da 2ª temporada decepcionam

Os números iniciais da nova temporada indicam uma queda relevante de audiência em relação à estreia da série.

Nos primeiros quatro dias, a segunda temporada registrou pouco mais de 2 milhões de visualizações, cerca de 60% abaixo do desempenho da primeira, que havia alcançado aproximadamente 5,8 milhões no mesmo período.

Na semana seguinte, os novos episódios somaram 4,1 milhões de visualizações, chegando ao terceiro lugar no ranking global de séries em inglês da Netflix entre 20 e 26 de abril. Apesar do crescimento de 70% em relação ao fim de semana de estreia, os números seguem abaixo do patamar inicial da produção.

A primeira temporada, lançada em 2023, chegou a atingir 12 milhões de visualizações na semana seguinte à estreia, consolidando um desempenho bem superior ao atual.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'Treta'