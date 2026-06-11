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Mercado busca proteção e ouro avança nesta quinta-feira

Escalada militar sustenta o ouro, enquanto petróleo perde força na sessão

Ouro: investidores mantêm cautela diante das tensões no Oriente Médio.. (Freepik)

Ouro: investidores mantêm cautela diante das tensões no Oriente Médio.. (Freepik)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 11 de junho de 2026 às 08h26.

O ouro opera em leve alta nesta quinta-feira, 11, em um pregão marcado pela cautela nos mercados globais. O metal à vista subia 0,38%, cotado a US$ 4.086,94 por onça às 8h19 (horário de Brasília), após tocar o menor nível em seis meses no início da sessão. Já os contratos futuros recuavam 0,62%, para US$ 4.107,80.

Os investidores seguem monitorando os desdobramentos da crise entre Estados Unidos e Irã, que continua influenciando os preços das principais commodities. Embora relatos recentes indiquem avanços nas conversas entre os dois, novos ataques nas últimas horas mostram a incerteza de uma resolução.

Negociações aliviam parte da aversão ao risco

A percepção de que os dois países seguem buscando uma saída diplomática ajudou a reduzir a pressão nos mercados de energia. Informações divulgadas pela imprensa internacional apontam que EUA e Irã discutem um acordo preliminar que poderia incluir o desbloqueio de recursos iranianos atualmente congelados.

Esse movimento contribuiu para a queda dos preços do petróleo ao longo do dia, diminuindo parte das preocupações relacionadas a uma nova rodada de pressão inflacionária global.

Conflito segue sem solução

Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra alvos iranianos após a derrubada de um helicóptero estadunidense próximo ao Estreito de Ormuz. Em resposta, o Irã lançou ofensivas contra bases ligadas aos EUA no Golfo.

O mercado também acompanha com atenção qualquer ameaça ao tráfego marítimo na região, segundo informações divulgadas pelo Investing.com. Como Ormuz é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, eventuais interrupções podem provocar impactos maiores sobre a oferta.

Além da disputa com Washington, Teerã continua envolvido em confrontos indiretos com Israel, ampliando as incertezas sobre a evolução do conflito no Oriente Médio.

Por outro lado, a queda recente do petróleo reduz parte da busca imediata por proteção contra a inflação, limitando movimentos mais fortes de valorização do metal.

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