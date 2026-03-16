Compositores de ‘Golden’ terminam discurso após interrupção no Oscar; assista

‘Golden’, de 'Guerreiras do K-Pop' vence Oscar de Melhor Canção, e compositores terminam discurso nos bastidores (Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de março de 2026 às 20h39.
A música “Golden”, da trilha sonora do filme “Guerreiras do K-Pop”, entrou para a história ao se tornar a primeira canção do gênero a vencer o Oscar de Melhor Canção Original. Apesar da conquista inédita, parte dos agradecimentos da equipe responsável pela composição não aconteceu no palco da cerimônia, em Los Angeles.
Durante a premiação, apenas a compositora EJAE conseguiu discursar brevemente antes que o tempo reservado ao prêmio se encerrasse. Quando o coautor Yuhan começou a falar, a orquestra iniciou a música de encerramento e as luzes do palco foram apagadas.
Após o anúncio da vitória, os compositores subiram ao palco para receber a estatueta. EJAE iniciou a fala mencionando a trajetória do K-pop até alcançar reconhecimento na premiação.
Ela afirmou que, quando era mais jovem, muitas pessoas zombavam de seu gosto musical, mas que agora o público canta a música vencedora mesmo com a letra em coreano.
No momento em que Yuhan tentou continuar o discurso, a transmissão foi encerrada e o agradecimento acabou interrompido.
Após a premiação, Yuhan teve a oportunidade de completar o agradecimento diante da imprensa. Na sala de entrevistas, o compositor mencionou familiares e colaboradores envolvidos na produção da canção.
Na ocasião, ele citou o produtor 24, integrantes da equipe IDO e o produtor Teddy Park, além de destacar o reconhecimento recebido com o prêmio.
Outro compositor creditado na obra, Mark Sonnenblick, também falou após a cerimônia e ressaltou que a produção do filme envolveu muitas pessoas.
A música “Golden” faz parte da trilha sonora de “Guerreiras do K-Pop”, animação que também conquistou o Oscar na categoria Melhor Filme de Animação.
Durante a cerimônia, a canção foi apresentada no palco com participação de Audrey Nuna e Rei Ami, enquanto parte da plateia acompanhou a performance com lightsticks.
Em seu discurso pelo prêmio do longa, a codiretora e roteirista Maggie Kang afirmou que a produção representa um avanço na presença de histórias ligadas à cultura coreana no cinema internacional.