Compositores de ‘Golden’ terminam discurso após interrupção no Oscar; assista

Música do filme 'Guerreiras do K-pop' venceu o prêmio de Melhor Canção Original na cerimônia da Academia

‘Golden’, de 'Guerreiras do K-Pop' vence Oscar de Melhor Canção, e compositores terminam discurso nos bastidores (Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 16 de março de 2026 às 20h39.

A música “Golden”, da trilha sonora do filme “Guerreiras do K-Pop”, entrou para a história ao se tornar a primeira canção do gênero a vencer o Oscar de Melhor Canção Original. Apesar da conquista inédita, parte dos agradecimentos da equipe responsável pela composição não aconteceu no palco da cerimônia, em Los Angeles.

Durante a premiação, apenas a compositora EJAE conseguiu discursar brevemente antes que o tempo reservado ao prêmio se encerrasse. Quando o coautor Yuhan começou a falar, a orquestra iniciou a música de encerramento e as luzes do palco foram apagadas.

Discurso interrompido durante a cerimônia

Após o anúncio da vitória, os compositores subiram ao palco para receber a estatueta. EJAE iniciou a fala mencionando a trajetória do K-pop até alcançar reconhecimento na premiação.

Ela afirmou que, quando era mais jovem, muitas pessoas zombavam de seu gosto musical, mas que agora o público canta a música vencedora mesmo com a letra em coreano.

No momento em que Yuhan tentou continuar o discurso, a transmissão foi encerrada e o agradecimento acabou interrompido.

Compositores completam agradecimento nos bastidores

Após a premiação, Yuhan teve a oportunidade de completar o agradecimento diante da imprensa. Na sala de entrevistas, o compositor mencionou familiares e colaboradores envolvidos na produção da canção.

Na ocasião, ele citou o produtor 24, integrantes da equipe IDO e o produtor Teddy Park, além de destacar o reconhecimento recebido com o prêmio.

Outro compositor creditado na obra, Mark Sonnenblick, também falou após a cerimônia e ressaltou que a produção do filme envolveu muitas pessoas.

Vitória inédita para o K-pop no Oscar

A música “Golden” faz parte da trilha sonora de “Guerreiras do K-Pop”, animação que também conquistou o Oscar na categoria Melhor Filme de Animação.

Durante a cerimônia, a canção foi apresentada no palco com participação de Audrey Nuna e Rei Ami, enquanto parte da plateia acompanhou a performance com lightsticks.

Em seu discurso pelo prêmio do longa, a codiretora e roteirista Maggie Kang afirmou que a produção representa um avanço na presença de histórias ligadas à cultura coreana no cinema internacional.

Mais de Casual

Ator de 'Pecadores' viraliza após reação à vitória de Sean Penn no Oscar; veja vídeo

EXCLUSIVO: a nova empreitada da Daslu na hotelaria

Os filmes mais premiados do Oscar foram da Warner. Último suspiro antes da Paramount?

Michael B. Jordan comemora Oscar com hambúrguer e milkshake; veja vídeos

Mercados

Natura reduz prejuízo líquido no 4º tri; receitas seguem em queda

Mundo

Trump diz que deseja ter 'a honra' de assumir o controle de Cuba: 'Posso fazer o que quiser'

Pop

BBB 26: os jogadores que ainda não sentiram o gosto da berlinda

Casual

Ator de 'Pecadores' viraliza após reação à vitória de Sean Penn no Oscar; veja vídeo