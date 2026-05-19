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B3 elege Christian Egan como novo CEO da companhia

Egan assume o posto deixado por Gilson Finkelsztain, que assumirá o comando do Santander Brasil; data da posse não foi divulgada

Christian George Egan: acumula passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil (Neofeed/Reprodução)

Christian George Egan: acumula passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil (Neofeed/Reprodução)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h27.

A B3 confirmou nesta terça-feira, 19, a eleição de Christian George Egan para o cargo de diretor-presidente (CEO) da companhia, em meio ao processo de sucessão iniciado após o anúncio da saída de Gilson Finkelsztain, que comandava a Bolsa de Valores do Brasil desde 2017.

Em fato relevante divulgado ao mercado nesta terça, a controladora da bolsa afirmou que a escolha de Egan foi resultado do processo de sucessão conduzido pelo conselho de administração, "em linha com as práticas de governança da companhia e com sua estratégia de longo prazo".

A data de posse ainda não foi divulgada. "A data de posse será informada oportunamente, nos termos da legislação e regulamentação vigentes", afirmou no comunicado André Veiga Milanez, diretor executivo financeiro, administrativo e de eelações com investidores.

Quem é Christian George Egan

Egan assume o posto deixado por Finkelsztain, que permanecerá no cargo até o fim do primeiro semestre de 2026 para garantir uma transição considerada organizada pela companhia. Em março, a B3 já havia informado que a saída do executivo havia sido definida em comum acordo com o conselho.

Com experiência no mercado financeiro, Christian George Egan acumula passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil. Segundo a B3, sua trajetória inclui atuação em corporate e investment banking, mercados globais, tesouraria, gestão de ativos e relacionamento com investidores institucionais.

A mudança ocorre em meio à reorganização no comando de grandes instituições financeiras do país. Gilson Finkelsztain deve assumir o comando do Santander Brasil, substituindo Mario Leão.

O nome de Finkelsztain já havia sido ligado ao banco anteriormente. Em outubro do ano passado, ele chegou a ser eleito para o conselho de administração do Santander Brasil, mas desistiu da nomeação em dezembro, por meio de carta enviada ao banco.

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