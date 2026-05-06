Quem é o grupo de K-pop que fará estreia gratuita na Virada Cultural de SP?

A Virada Cultural 2026 incluirá, pela primeira vez, apresentações de K-pop em sua programação oficial. O gênero estreia com o grupo 1VERSE, que fará shows gratuitos nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de São Paulo.

Criado pela gravadora Singing Beetle, o 1VERSE é um grupo masculino formado por quatro integrantes de diferentes origens: Seok, da Coreia do Sul, Kenny e Nathan, dos Estados Unidos, e Aito, do Japão. Antes do lançamento oficial, o quarteto já acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, com publicações de covers, versões de músicas de outros artistas, e conteúdos de bastidores.

A inclusão do gênero ocorre dentro da proposta temática “O Festival dos Festivais” e marca a entrada do K-pop em um dos principais eventos culturais do país. A iniciativa foi organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

As apresentações estão programadas para o bairro do Bom Retiro, na Praça Coronel Fernando Prestes, área reconhecida pela presença de comunidades asiáticas na capital paulista. No sábado, 23, o grupo sobe ao palco às 20h. No domingo, 24, o show acontece às 16h30, no mesmo local, após a apresentação do grupo vencedor de um concurso de K-pop promovido pelo CCCB em parceria com o Conselho Nacional de Unificação Pacífica das Coreias (Puac).

Durante o mesmo período, a sede do CCCB, localizada na Avenida Paulista, recebe a K-Beauty Premium Pop-up Store, ação com marcas sul-coreanas de cosméticos, atividades interativas e distribuição de amostras ao público.

Programação

A Prefeitura de São Paulo divulgou, em 23 de abril, uma prévia das atrações confirmadas para o evento. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), nomes como Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Alexandre Pires, Gabi Amarantos, Gustavo Mioto e Luísa Sonza integram a agenda.

Ao todo, a edição contará com mais de mil atividades culturais distribuídas em 22 palcos em diferentes regiões da cidade, sendo cinco deles localizados no Centro. A proposta, segundo a administração municipal, é ampliar a circulação de público ao longo do fim de semana.

“A proposta é reforçar o grande corredor cultural estratégico que estimula a circulação de público ao longo de todo o fim de semana. Os demais palcos se espalham pelas zonas sul, leste, norte e oeste, reforçando a presença do evento em toda a cidade”.

A estrutura inclui palcos temáticos, como o Palco Brega e o Palco Mulheres, além do Palco Gospel e um espaço dedicado ao rock. A programação também ocupará ruas, praças, centros culturais, bibliotecas e teatros, com atividades de música, dança, literatura, circo, humor e cultura popular.

Nesta edição, o evento contará com mais de 100 instituições parceiras, entre elas Sesc, Masp, Fiesp, Instituto Moreira Salles, Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa.