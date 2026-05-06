Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem é o grupo de K-pop que fará estreia gratuita na Virada Cultural de SP?

Show do grupo 1VERSE acontecerão nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de São Paulo

1VERSE: grupo de KPop fará estreia gratuita na Virada Cultural de SP (Redes Sociais/Reprodução)

1VERSE: grupo de KPop fará estreia gratuita na Virada Cultural de SP (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13h42.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

A Virada Cultural 2026 incluirá, pela primeira vez, apresentações de K-pop em sua programação oficial. O gênero estreia com o grupo 1VERSE, que fará shows gratuitos nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de São Paulo.

Criado pela gravadora Singing Beetle, o 1VERSE é um grupo masculino formado por quatro integrantes de diferentes origens: Seok, da Coreia do Sul, Kenny e Nathan, dos Estados Unidos, e Aito, do Japão. Antes do lançamento oficial, o quarteto já acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, com publicações de covers, versões de músicas de outros artistas, e conteúdos de bastidores.

A inclusão do gênero ocorre dentro da proposta temática “O Festival dos Festivais” e marca a entrada do K-pop em um dos principais eventos culturais do país. A iniciativa foi organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

As apresentações estão programadas para o bairro do Bom Retiro, na Praça Coronel Fernando Prestes, área reconhecida pela presença de comunidades asiáticas na capital paulista. No sábado, 23, o grupo sobe ao palco às 20h. No domingo, 24, o show acontece às 16h30, no mesmo local, após a apresentação do grupo vencedor de um concurso de K-pop promovido pelo CCCB em parceria com o Conselho Nacional de Unificação Pacífica das Coreias (Puac).

Durante o mesmo período, a sede do CCCB, localizada na Avenida Paulista, recebe a K-Beauty Premium Pop-up Store, ação com marcas sul-coreanas de cosméticos, atividades interativas e distribuição de amostras ao público.

Programação

A Prefeitura de São Paulo divulgou, em 23 de abril, uma prévia das atrações confirmadas para o evento. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), nomes como Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Alexandre Pires, Gabi Amarantos, Gustavo Mioto e Luísa Sonza integram a agenda.

Ao todo, a edição contará com mais de mil atividades culturais distribuídas em 22 palcos em diferentes regiões da cidade, sendo cinco deles localizados no Centro. A proposta, segundo a administração municipal, é ampliar a circulação de público ao longo do fim de semana.

“A proposta é reforçar o grande corredor cultural estratégico que estimula a circulação de público ao longo de todo o fim de semana. Os demais palcos se espalham pelas zonas sul, leste, norte e oeste, reforçando a presença do evento em toda a cidade”.

A estrutura inclui palcos temáticos, como o Palco Brega e o Palco Mulheres, além do Palco Gospel e um espaço dedicado ao rock. A programação também ocupará ruas, praças, centros culturais, bibliotecas e teatros, com atividades de música, dança, literatura, circo, humor e cultura popular.

Nesta edição, o evento contará com mais de 100 instituições parceiras, entre elas Sesc, Masp, Fiesp, Instituto Moreira Salles, Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa.

Acompanhe tudo sobre:Coreia do SulMúsica popMúsicaFestivais

Mais de Pop

Daniel Radcliffe em crise esportiva? NBC comprou a ideia — e quer mais

Acordo de Blake Lively e Justin Baldoni não teve dinheiro envolvido

Michael Jackson retorna às paradas globais com força de cinebiografia

Nolan chama Homero de 'Marvel de sua época' ao falar de 'A Odisseia'

Mais na Exame

Marketing

Copa do Mundo deve ampliar consumo em casa e troca de marcas, diz pesquisa

Pop

Daniel Radcliffe em crise esportiva? NBC comprou a ideia — e quer mais

Inteligência Artificial

Startup diz ter superado limite do ChatGPT e provoca pedidos de revisão científica

Um conteúdo Bússola

Plataforma digital vai priorizar conteúdo especial para públicos 50+ e 80+