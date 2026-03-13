'Guerreiras do K-Pop 2' é confirmado pela Netflix e pela Sony

'Guerreiras do K-Pop': filme produzido pela Sony já acumula mais de 325 milhões de visualizações na Netflix (KPop Demon Hunters/Netflix/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h25.
A Netflix confirmou oficialmente nesta quinta-feira, 12, a produção de "Guerreiras do K-Pop 2",
O lançamento está previsto apenas para 2029, quatro anos após o original.
O primeiro filme levou nove anos para ser produzido e se tornou o longa-metragem o mais assistido da história da Netflix, consolidando-se como fenômeno global de audiência. Agora, a gigante do streaming aposta em repetir a fórmula.Guerreiras do K-Pop é eleito o lançamento do ano pela Time
Em entrevista ao Entertainment Tonight, as cantoras Audrey Nuna e Rei Ami, que integram o grupo fictício Huntr/x, justificaram o prazo defendendo que "a grandeza leva tempo".
A parceria com a Sony para a sequência foi anunciada pela revista Variety. Embora detalhes sobre o enredo ainda não tenham sido revelados, a expectativa é que a trama continue centrada nas Huntr/x, formação musical que protagonizou o primeiro filme.
As cantoras sinalizaram durante o Globo de Ouro 2026, quando levaram o prêmio de Melhor Canção Original, que já estão no desenvolvimento da obra, algo que foi confirmado pelos diretores Maggie Kang e Chris Appelhans.
A Netflix mantém em aberto a possibilidade de lançamento limitado nos cinemas antes da estreia na plataforma, repetindo a estratégia aplicada ao primeiro filme, mas sem nenhuma data confirmada.