Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Guerreiras do K-Pop 2' é confirmado pela Netflix e pela Sony

Sequência do sucesso está prevista para 2029

'Guerreiras do K-Pop': filme produzido pela Sony já acumula mais de 325 milhões de visualizações na Netflix (KPop Demon Hunters/Netflix/Divulgação)

'Guerreiras do K-Pop': filme produzido pela Sony já acumula mais de 325 milhões de visualizações na Netflix (KPop Demon Hunters/Netflix/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h25.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

A Netflix confirmou oficialmente nesta quinta-feira, 12, a produção de "Guerreiras do K-Pop 2",

O lançamento está previsto apenas para 2029, quatro anos após o original.

O primeiro filme levou nove anos para ser produzido e se tornou o longa-metragem o mais assistido da história da Netflix, consolidando-se como fenômeno global de audiência. Agora, a gigante do streaming aposta em repetir a fórmula.

Guerreiras do K-Pop é eleito o lançamento do ano pela Time

O que sabemos sobre a sequência?

Em entrevista ao Entertainment Tonight, as cantoras Audrey Nuna e Rei Ami, que integram o grupo fictício Huntr/x, justificaram o prazo defendendo que "a grandeza leva tempo".

A parceria com a Sony para a sequência foi anunciada pela revista Variety. Embora detalhes sobre o enredo ainda não tenham sido revelados, a expectativa é que a trama continue centrada nas Huntr/x, formação musical que protagonizou o primeiro filme.

As cantoras sinalizaram durante o Globo de Ouro 2026, quando levaram o prêmio de Melhor Canção Original, que já estão no desenvolvimento da obra, algo que foi confirmado pelos diretores Maggie Kang e Chris Appelhans.

A Netflix mantém em aberto a possibilidade de lançamento limitado nos cinemas antes da estreia na plataforma, repetindo a estratégia aplicada ao primeiro filme, mas sem nenhuma data confirmada.

Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmes
Próximo

Mais de Pop

Netflix anuncia minissérie sobre Ronaldinho Gaúcho

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa com Ana Castela

Nova ficção científica de Steven Spielberg, 'Dia D', ganha trailer

BBB 26: dinâmica da semana tem sábado decisivo e poder misterioso

Mais na Exame

Pop

Netflix anuncia minissérie sobre Ronaldinho Gaúcho

Mundo

BID prevê financiar até US$ 500 bilhões na próxima década

Mercados

A sexta-feira 13 do petróleo: rali de 35% em 2026 assusta mercados

EXAME Agro

Guerra no Irã expõe fragilidade do mercado de fertilizantes no Brasil, diz setor