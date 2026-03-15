Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Oscar 2026: veja a lista de vencedores ao vivo

Brasil chega à cerimônia, que acontece neste domingo, 15, em Los Angeles, com cinco indicações

Oscar: Brasil concorre a cinco estatuetas na premiação. (Rolex/Divulgação)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 15 de março de 2026 às 20h00.

Última atualização em 15 de março de 2026 às 20h38.

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 começou na noite deste domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Com o Brasil disputando cinco categorias, a premiação terá atualização em tempo real dos vencedores — incluindo as chances de “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e do fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".

"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao prêmio, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Veja lista de vencedores do Oscar 2026

Melhor Filme

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura -  O Agente Secreto

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning - Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Amy Madigan - A Hora do Mal (VENCEDORA)
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn -  Uma Batalha Após a Outra
  • Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Melhor Elenco

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Pecadores

Melhor Direção

  • Chloé Zhao -  Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Melhor Filme Internacional

  • Brasil, O Agente Secreto
  • França, Foi Apenas um Acidente
  • Noruega, Valor Sentimental
  • Espanha, Sirât
  • Tunisia, A Voz de Hind Rajab

Melhor Figurino

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Frankestein
  • Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Pecadores

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Som

  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirât

Melhor Canção Original

  • “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
  • “Golden”, de Guerreiras do K-POP
  • “ Lied To You”, de Pecadores
  • “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
  • “Train Dreams”, de Sonhos de Trem

Melhor Roteiro Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Sonhos de Trem

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon
  • Foi Apenas um Acidente
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Animação

  • Arco
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop (VENCEDOR)
  • Lillte Amélie Or the Character Of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Curta de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls (VENCEDOR)
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

  • Butcher's Stain
  • A Friend Of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • the Singers
  • Two People Exchanging Salive

Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • Coração de Lutador
  • A Meia-Irmã Feia

Melhor Documentário

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Melhor Documentário de Curta-Metragem

  • All The EMpty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
  • Children No More "Were And Are Gone"
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly Strangeness

Melhor Edição

  • F1: O Filme
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem (Adolpho Veloso - Brasil)

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Onde assistir ao Oscar 2026

  • Rede Globo (TV aberta): exibirá os principais momentos da cerimônia. A transmissão ao vivo começa após o "Fantástico", às 21h;
  • TNT (TV por assinatura): canal oficial do Oscar na TV fechada,  começa a transmissão às 18h30, com cobertura do tapete vermelho;
  • HBO Max (streaming): a plataforma terá cobertura completa da premiação, com opção de áudio original em inglês ou tradução simultânea em português. Também começa às 18h30, com o tapete vermelho pré-Oscar;
  • Globoplay (streaming): transmitirá ao vivo o sinal da TV aberta da Globo.
Acompanhe tudo sobre:OscarCinema
Próximo

Mais na Exame

Pop

Casual

Mercados

Mundo

