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Netflix é acusada de impedir usuários de cancelar a assinatura após aumento de preços

Registros ganharam visibilidade nas redes sociais depois de reajustes nos preços de assinatura em determinadas regiões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19h50.

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Relatos de usuários nos Estados Unidos indicam dificuldades para cancelar assinaturas da Netflix após recentes aumentos de preços aplicados pela plataforma. Publicações em fóruns como o Reddit apontam que assinantes encontram mensagens de erro ao tentar encerrar o serviço, o que gerou questionamentos nas redes sociais.

Os registros ganharam visibilidade após usuários compartilharem capturas da mensagem “Something went wrong” (algo deu errado), acompanhada do código NSES-500. Em alguns casos, assinantes relatam tentativas de cancelamento ao longo de vários dias, sem conseguir concluir o processo mesmo utilizando diferentes dispositivos.

Em janeiro deste ano, a Netflix anunciou reajustes nos preços de assinatura em determinadas regiões. No final de março, a empresa confirmou uma nova rodada de aumentos, o que motivou parte da base a buscar o cancelamento. Usuários afirmam que o erro passou a impedir a finalização do encerramento da conta após essas mudanças.

As reclamações se concentraram em comunidades como r/Netflix e r/Anticonsumption, fóruns online voltados a discussões entre consumidores. Alguns tópicos registraram milhares de interações, com relatos de usuários que não conseguiram concluir o cancelamento antes da renovação automática da cobrança.

Apesar das suspeitas levantadas por parte dos usuários, não há confirmação de bloqueio deliberado por parte da empresa. A própria plataforma descreve o código NSES-500 como uma falha temporária associada a servidores ou ao carregamento da página no navegador.

Nos fóruns, consumidores passaram a compartilhar alternativas para evitar novas cobranças. Entre as sugestões, estão a substituição do método de pagamento por um cartão expirado e o contato direto com instituições financeiras para bloquear transações futuras.

Também há relatos de usuários que conseguiram concluir o cancelamento por meio do suporte oficial. Parte afirma que o atendimento telefônico permitiu contornar o erro exibido no ambiente digital.

Até o momento, a Netflix não divulgou posicionamento oficial sobre os relatos de falhas no cancelamento. A empresa também não informou se o problema se restringe ao mercado dos Estados Unidos ou se afeta usuários em outras regiões.

Como foram os reajustes?

A Netflix anunciou em março reajustes em todos os seus planos de assinatura nos Estados Unidos. Os preços subiram ao menos US$ 1 em cada modalidade disponível, marcando a primeira atualização desde janeiro de 2025.

O plano com anúncios passou de US$ 7,99 para US$ 8,99 por mês. Já o plano padrão foi reajustado de US$ 17,99 para US$ 19,99, enquanto o plano premium subiu de US$ 24,99 para US$ 26,99. Também houve aumento nos valores cobrados por usuários adicionais fora da mesma residência: os planos com anúncios passaram a custar US$ 6,99 por membro extra, e os sem anúncios, US$ 9,99.

O reajuste ocorre em um cenário de ampliação dos investimentos em conteúdo pela plataforma. A empresa tem direcionado recursos para novas frentes, como eventos ao vivo e podcasts em vídeo, como parte da estratégia de diversificação de formatos.

Executivos da companhia têm associado os aumentos ao volume de conteúdo disponível e à necessidade de financiar novas produções. A projeção é de investimento de US$ 20 bilhões em conteúdo em 2026, acima dos US$ 18 bilhões registrados em 2025, informou a CNBC.

Durante a divulgação de resultados, a empresa indicou expectativa de receita total entre US$ 50,7 bilhões e US$ 51,7 bilhões em 2026, impulsionada por crescimento na base de assinantes, reajustes de preços e expansão da receita publicitária, com previsão de dobrar em relação ao ano anterior.

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