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'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Drama de Allan Deberton acompanha a relação entre um menino e a avó no sertão cearense, abordando temas como família, infância e finitude

(Paris Filmes/Divulgação)

(Paris Filmes/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h38.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 13h42.

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RESUMO | O filme “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional. Ele venceu outros cinco finalistas entre 15 produções inscritas.

"Feito Pipa", de Allan Deberton, será o representante do país na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional em 2027, segundo anunciou a Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira, 16. 

O longa venceu a disputa contra outros cinco finalistas: "100 Dias", de Carlos Saldanha; "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai; "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo; "Nosso Segredo", de Grace Passô; e "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins. Ao todo, 15 produções haviam se inscrito para concorrer à indicação.

"O filme 'Feito Pipa' tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira a partir de uma cidade do interior do Ceará. É sobre a família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude", afirmou Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção.

Se confirmada a indicação, será a terceira participação seguida do país na categoria. Em 2025, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, venceu o Oscar de melhor filme internacional. No ano seguinte, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março.

Qual é a sinopse do filme "Feito Pipa"?

Gravado no sertão cearense, "Feito Pipa" acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança que vive com a avó, Dilma (Teca Pereira). A rotina dos dois é abalada quando o menino precisa decidir se vai morar com o pai, Batista, vivido por Lázaro Ramos. O elenco ainda conta com Carlos Francisco ("O Agente Secreto") e Georgina Castro ("O Céu de Suely").

Quais prêmios o filme 'Feito Pipa' ganhou?

Antes de ser escolhido para representar o Brasil, "Feito Pipa" já vinha acumulando reconhecimento internacional. Estreou em fevereiro no Festival de Berlim, onde levou o Urso de Cristal de Melhor Filme (Júri Jovem) e o Grande Prêmio do Júri na mostra Generation Kplus. Em agosto, no Festival de Gramado, foi o filme mais premiado da edição, com quatro Kikitos — Melhor Direção, Melhor Atriz (Teca Pereira), Melhor Ator Coadjuvante (Lázaro Ramos) e Melhor Filme pelo Júri Popular.

A produção também passou pelos festivais de Cartagena das Índias, na Colômbia, e de Guadalajara, no México, onde faturou os prêmios Maguey de Melhor Filme e Melhor Interpretação. Ainda deve ser exibido no Giffoni Film Festival (Itália), no Frameline (Estados Unidos) e no festival de Xangai.

Onde posso assistir ao filme 'Feito Pipa'?

O filme "Feito Pipa" tem estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 5 de novembro de 2026 e, inicialmente, será exibido exclusivamente nas salas de cinema de todo o país.

Acompanhe tudo sobre:OscarOscar 2027Filmes brasileiros

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