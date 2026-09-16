Os planos das lavanderias para acelerar a expansão no Brasil

Yungas centraliza gestão e rotina de 780 unidades da 5àsec e Lav&Pop no Brasil. (.)
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Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h00.
O mercado de franquias segue em expansão no Brasil, com destaque para o segmento de lavanderias. No segundo trimestre de 2026, o faturamento do franchising cresceu 9,3%, chegando a R$ 76,3 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).
No mesmo período, o segmento de Limpeza e Conservação avançou 17,6%, o maior crescimento entre os setores acompanhados pela entidade, que foi impulsionado, principalmente, pela expansão das lavanderias expressas e de autosserviço.
A busca por praticidade, o menor tempo disponível para tarefas domésticas e as mudanças no perfil das moradias também favorecem a demanda por esse tipo de serviço.
Nesse cenário, a 5àsec vem ampliando o uso de tecnologia para estruturar processos e sustentar sua expansão. Para isso, conta com o apoio da Yungas, plataforma especializada na gestão de grandes marcas, que conecta mais de 32 mil unidades e atende mais de 200 redes no Brasil e no exterior.
No Brasil, a 5àsec reúne cerca de 640 unidades e conta ainda com outras 140 operações da Lav&Pop, nova bandeira da rede voltada ao modelo de lavanderia self-service, com foco em conveniência, agilidade e preços mais acessíveis.
Como a estrutura contempla atualmente as operações das duas marcas no Brasil, ao todo concentra mais de 240 empresários à frente das unidades. A meta é chegar a 700 lojas 5àsec até o fim de 2026.
Para lidar com esse nível de capilaridade, a rede passou a utilizar a Yungas, para reunir processos que antes estavam distribuídos entre diferentes sistemas e canais.
A parceria também reforça a estratégia de crescimento da plataforma baseada na profundidade e na complexidade das estruturas atendidas.
“A 5àsec é uma operação de grande escala, com centenas de unidades, múltiplos formatos e uma estrutura que precisa funcionar de maneira consistente em todo o país.
Centralizar essa jornada permite transformar informações que antes estavam dispersas em uma visão mais clara da operação e, principalmente, criar uma base tecnológica preparada para acompanhar o crescimento da rede”, afirma Guilherme Reitz, CEO da Yungas.
Na prática, a mudança concentra diferentes etapas da rotina em um mesmo ambiente. Os treinamentos corporativos ficam disponíveis na plataforma, permitindo aos gestores acompanhar a participação e a evolução das equipes, enquanto os dashboards reúnem indicadores de performance e facilitam a identificação de desvios.
“Antes, tínhamos informações pulverizadas em diferentes bases de dados, o que tornava mais difícil ter uma visão completa das demandas e acompanhar cada etapa dos processos.
Com a centralização, conseguimos dar mais agilidade ao acesso às informações, acompanhar indicadores e entender com maior clareza o que está acontecendo em cada unidade”, afirma Fábio Roth , CEO Grupo Froth.
A gestão de abastecimento também foi integrada à plataforma. A 5àsec conta com a Drilave, centro de distribuição próprio responsável pelo fornecimento de insumos e produtos às lojas.
Por meio do módulo Loja da Yungas, os pedidos ficam reunidos em um único ambiente, contribuindo para a padronização dos itens utilizados e ampliando a visibilidade sobre o fluxo de compras.
O suporte às lojas segue a mesma lógica. As solicitações podem ser abertas pelo Help Desk e acompanhadas desde o registro até a conclusão, com informações sobre responsáveis, status e prazo de resposta.
Dessa forma, a rede ganha maior rastreabilidade sobre as demandas A digitalização abrange ainda processos ligados à capacitação, compras, KPIs, conformidade e ao Programa de Excelência da rede.
A movimentação acompanha uma transformação mais ampla no franchising, que combina expansão física com investimentos em tecnologia, eficiência e controle operacional.