CNH vencida em 2026: veja até quando o documento pode ser renovado

CNH vencida: condutores poderão utilizar a CNH até 9 de dezembro (Detran/Fotos Públicas)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h17.
Motoristas com a CNH vencida em 2026 ganharam um novo prazo para regularizar o documento. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou a validade das habilitações que venceram entre 5 de junho e 8 de dezembro.
Com a mudança, esses condutores poderão utilizar a CNH até 9 de dezembro. Depois desse período, haverá ainda um prazo de 30 dias para realizar a renovação.
De acordo com o Contran, a decisão busca garantir o direcionamento adequado dos condutores para a realização dos exames de aptidão física e mental.
A medida também determina que os órgãos e entidades de trânsito dos estados atualizem, no prazo de até um mês, os dados cadastrais dos examinadores no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach).
A extensão vale para motoristas cuja CNH venceu entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026. Segundo o Contran, não é necessário emitir um novo documento ou fazer qualquer procedimento adicional para registrar a prorrogação.
A medida é aplicada automaticamente por determinação do órgão.
A CNH vencida dentro do período estabelecido pelo Contran terá a validade prorrogada até 9 de dezembro de 2026.
Após essa data, os motoristas terão 30 dias para renovar a habilitação.
A extensão não vale para condutores que estejam com o direito de dirigir suspenso ou cassado, seja por multas, infrações ou outros motivos.