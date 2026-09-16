CNH vencida em 2026: veja até quando o documento pode ser renovado

Motoristas com a CNH vencida em 2026 ganharam um novo prazo para regularizar o documento. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou a validade das habilitações que venceram entre 5 de junho e 8 de dezembro.

Com a mudança, esses condutores poderão utilizar a CNH até 9 de dezembro. Depois desse período, haverá ainda um prazo de 30 dias para realizar a renovação.

De acordo com o Contran, a decisão busca garantir o direcionamento adequado dos condutores para a realização dos exames de aptidão física e mental.

A medida também determina que os órgãos e entidades de trânsito dos estados atualizem, no prazo de até um mês, os dados cadastrais dos examinadores no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach).

Quem tem direito à prorrogação da CNH?

A extensão vale para motoristas cuja CNH venceu entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026. Segundo o Contran, não é necessário emitir um novo documento ou fazer qualquer procedimento adicional para registrar a prorrogação.

A medida é aplicada automaticamente por determinação do órgão.

Até quando posso renovar a CNH vencida?

A CNH vencida dentro do período estabelecido pelo Contran terá a validade prorrogada até 9 de dezembro de 2026.

Após essa data, os motoristas terão 30 dias para renovar a habilitação.

Quem não pode usar a prorrogação?

A extensão não vale para condutores que estejam com o direito de dirigir suspenso ou cassado, seja por multas, infrações ou outros motivos.