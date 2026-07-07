'Minions e Monstros' tem estreia fraca nos EUA e 'Supergirl' desaba 74% na bilheteria

O fim de semana do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos deixou um recado claro para Hollywood. Mesmo ocupando o primeiro lugar nas bilheterias, "Minions & Monstros" estreou abaixo do esperado e registrou o pior lançamento da história da franquia. Ao mesmo tempo, "Supergirl" enfrentou uma forte perda de público em sua segunda semana em cartaz.

Liderança com gosto amargo

Segundo a Variety, "Minions & Monstros" arrecadou cerca de US$ 61 milhões nos cinco dias do feriado, desempenho suficiente para liderar o ranking americano. O resultado, porém, ficou distante das projeções do mercado e estabeleceu a menor estreia entre todos os filmes da franquia. Longas recentes como "Minions: A Origem de Gru" (2022) e "Meu Malvado Favorito 4" (2024) arrecadaram US$ 123 milhões e US$ 122 milhões na estreia, respectivamente.

Nos três dias tradicionais do fim de semana, a animação somou US$ 36,4 milhões, ficando abaixo do desempenho de "Meu Malvado Favorito" (2010), que arrecadou US$ 56 milhões no fim de semana tradicional, sem ajuste pela inflação.

Apesar do início abaixo das expectativas, a produção chega aos cinemas com um orçamento estimado em US$ 85 milhões, valor inferior ao de outros capítulos da franquia, o que pode favorecer sua trajetória nas próximas semanas. No mercado internacional, o longa alcançou aproximadamente US$ 160 milhões em arrecadação global durante o lançamento.

“Sete filmes é mais do que qualquer outra série de animação já fez. O público está demonstrando cansaço”, disse David A. Gross, editor do boletim informativo sobre bilheteria FranchiseRe à Variety.

'Supergirl' amplia dificuldades

A situação foi ainda mais delicada para "Supergirl". Depois de uma estreia considerada fraca, o filme da DC sofreu uma queda de 74% na bilheteria americana em seu segundo fim de semana, arrecadando apenas US$ 9,6 milhões entre sexta-feira, 3 e domingo, 5.

O desempenho reforça a dificuldade do estúdio em transformar a heroína em um novo sucesso comercial e, segundo a Variety, um desgaste no formato de super-herói.

Com um orçamento estimado em cerca de US$ 170 milhões, analistas ouvidos pela revista projetam que o filme pode encerrar sua passagem pelos cinemas com prejuízo entre US$ 100 milhões e US$ 120 milhões, valor que tende a aumentar caso a arrecadação mundial fique abaixo da marca de US$ 200 milhões.

O longa terminou o fim de semana na quarta colocação das bilheterias americanas, atrás de "George Washington", que estreou em terceiro lugar com US$ 19,3 milhões arrecadados em cerca de 2.700 salas de cinema. 'Legalmente Loira', 'Obsessão' e mais: o que assistir no fim de semana?

'Toy Story 5' mantém ritmo forte

Quem continua demonstrando fôlego é "Toy Story 5". Em sua terceira semana de exibição, a animação da Pixar arrecadou US$ 31 milhões nos Estados Unidos e já acumula cerca de US$ 764 milhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um dos maiores sucessos do ano.

Enquanto isso, produções de menor orçamento seguem surpreendendo. Os filmes de terror "Obsessão" e "Backrooms" continuam atraindo público e apresentando um retorno financeiro muito acima do investimento inicial, mostrando que o mercado atual abre espaço para diferentes modelos de sucesso.

Expectativa para o feriado era menor

Analistas do mercado consultados pela Variety já esperavam um movimento menor nos cinemas durante o feriado prolongado, já que o 4 de julho caiu em um sábado. A avaliação era de que parte do público daria prioridade às tradicionais comemorações da data, como churrascos, encontros familiares e shows de fogos de artifício em celebração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

Historicamente, o feriado costuma movimentar entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões em bilheteria, segundo dados da Rentrack. Neste ano, porém, a arrecadação de todos os filmes entre sexta-feira e domingo ficou em cerca de US$ 121 milhões, abaixo do patamar registrado em edições anteriores.

Confira o ranking das maiores bilheterias do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos: