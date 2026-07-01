'Supergirl': tudo o que você precisa saber sobre o filme

Após a estreia de "Superman", a DC volta suas atenções para outra personagem fundamental de Krypton. "Supergirl" chega aos cinemas como parte do novo Universo DC liderado por James Gunn e Peter Safran e promete apresentar uma versão diferente da heroína que o público já conhece das animações, séries e quadrinhos.

Inspirado em uma das histórias mais elogiadas da personagem nos últimos anos, o longa expande o lado cósmico da franquia e aprofunda a trajetória de Kara Zor-El.

"Supergirl" estreou nos cinemas na última quinta-feira, 25. Antes de assistir ao filme, veja tudo o que você precisa saber.

Quem é a 'Supergirl'?

"Supergirl" é Kara Zor-El, prima de Kal-El, mais conhecido como "Superman". Nos quadrinhos, ela nasceu no planeta Krypton e chegou a conviver com o primo ainda bebê antes da destruição do planeta. Sua missão era acompanhar e proteger Kal-El durante a fuga para a Terra.

No entanto, problemas durante a viagem fizeram com que Kara chegasse muitos anos depois. Quando finalmente desembarcou na Terra, encontrou Clark Kent já adulto e atuando como Superman.

Essa diferença faz com que a personagem tenha uma visão distinta da vida. Enquanto Clark foi criado por uma família humana desde a infância, Kara cresceu parte da vida em Krypton e testemunhou a perda de seu mundo natal.

Qual é a relação entre 'Supergirl' e 'Superman'?

A ligação entre os dois personagens é um dos pilares da mitologia kryptoniana na DC. Além do parentesco, ambos pertencem à Casa de El e compartilham habilidades semelhantes, como voo, superforça, velocidade sobre-humana, visão de calor e invulnerabilidade.

Apesar disso, suas trajetórias são bastante diferentes. Clark cresceu integrado à sociedade humana, enquanto Kara carrega memórias de Krypton e costuma lidar de forma diferente com sua identidade e seus poderes.

No novo Universo DC, a personagem já foi introduzida anteriormente, reforçando sua conexão direta com Superman e preparando o caminho para sua aventura solo.

Qual é a história do novo filme?

O longa tem como principal inspiração a minissérie "Supergirl: Woman of Tomorrow", publicada pela DC Comics entre 2021 e 2022.

A trama acompanha Kara em uma jornada espacial ao lado de Ruthye Marye Knoll, uma jovem que busca vingança após a morte do pai.

Durante a viagem, as duas atravessam diferentes planetas e enfrentam criminosos, mercenários e ameaças espalhadas pelo universo.

Elenco de 'Supergirl'

O filme reúne atores já conhecidos do público e novos nomes no Universo DC. Entre os principais integrantes do elenco estão:

Milly Alcock como Supergirl/Kara Zor-El

como Supergirl/Kara Zor-El Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll Matthias Schoenaerts como Krem das Colinas Amarelas

como Krem das Colinas Amarelas David Krumholtz como Zor-El

como Zor-El Emily Beecham como Alura In-Ze

A atriz australiana Milly Alcock ganhou projeção internacional ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen na série "A Casa do Dragão".

A escolha da atriz para viver Kara Zor-El foi anunciada durante a reformulação do Universo DC conduzida por James Gunn. A expectativa é que ela seja uma das personagens centrais dos próximos anos da franquia.

Preciso assistir Superman antes de ver Supergirl?

Não necessariamente. A história de "Supergirl" foi desenvolvida para funcionar de forma independente, permitindo que novos espectadores acompanhem a trama sem precisar assistir a todas as produções anteriores da DC.

No entanto, quem já viu "Superman" encontrará conexões adicionais e entenderá melhor o contexto do novo universo compartilhado criado pelo estúdio.

Supergirl tem cena pós-créditos?

Não. De acordo com informações divulgadas após as primeiras exibições do filme, "Supergirl" não possui cenas pós-crédito, tampouco sequências extras ao final da sessão.

A decisão difere da estratégia frequentemente utilizada por produções de super-heróis para antecipar futuras histórias da franquia. Mesmo sem uma cena adicional, o filme apresenta elementos que podem influenciar os próximos capítulos do Universo DC.