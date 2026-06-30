'Supergirl' estreia com bilheteria baixa e pode causar prejuízo de US$ 100 mi

“Supergirl” chegou aos cinemas com uma abertura abaixo das previsões iniciais e não conseguiu repetir o desempenho de “Superman”, primeiro filme do novo universo da DC. O longa arrecadou US$ 62,6 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana, segundo dados da plataforma Box Office Mojo.

A estreia ficou abaixo da estimativa divulgada anteriormente pela Variety, que projetava uma arrecadação entre US$ 47 milhões e US$ 50 milhões nos Estados Unidos. O valor na América do Norte, no entanto, apenas chegou aos US$ 37,1 milhões.

Filme da DC enfrenta risco de prejuízo de até US$ 120 milhões

Com orçamento de produção de US$ 170 milhões e cerca de US$ 120 milhões destinados ao marketing, “Supergirl” precisa de uma longa permanência em cartaz para recuperar o investimento.

Segundo análises de mercado destacadas pela Variety, o filme pode terminar sua trajetória com cerca de US$ 100 milhões arrecadados nos Estados Unidos e entre US$ 200 milhões e US$ 210 milhões mundialmente.

Caso isso ocorra, as perdas para a Warner Bros. e a DC Studios poderiam ficar entre US$ 100 milhões e US$ 120 milhões. Fontes próximas ao projeto ouvidas pela Variety estimam um prejuízo menor, entre US$ 80 milhões e US$ 85 milhões, caso o longa alcance pelo menos US$ 200 milhões globais.

O desempenho também preocupa por acontecer em um momento de reconstrução do universo cinematográfico da DC. O filme é o segundo capítulo da nova fase iniciada por “Superman”, dirigido por James Gunn e Peter Safran.

Desafio de apostar em uma heroína menos conhecida

Estrelado por Milly Alcock como Kara Zor-El, “Supergirl” acompanha a personagem em uma jornada pelo espaço ao lado da jovem alienígena Ruthye em busca de vingança e justiça. O longa foi dirigido por Craig Gillespie, conhecido pelos sucessos estrelados por mulheres “Eu, Tonya” e “Cruella”.

Para analistas ouvidos pela Variety, um dos principais desafios do filme foi a menor popularidade da personagem em comparação com outros heróis da DC.

“Superman”, lançado anteriormente, abriu com US$ 125 milhões e encerrou sua passagem pelos cinemas com US$ 618 milhões mundialmente. Já “Supergirl” não conseguiu gerar o mesmo interesse inicial entre o público.