Grammy 2026: Lady Gaga vence prêmio de Melhor Álbum Pop Vocal por 'Mayhem'

Repórter
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h28.
Lady Gaga venceu o Grammy 2026 na categoria de Melhor Álbum Pop Vocal com “Mayhem”, superando nomes como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus e Teddy Swims. O disco foi lançado em 7 de março de 2025, marcando o retorno da artista ao pop mainstream com um projeto descrito como intenso, performático e centrado em caos e identidade.
A produção do álbum reuniu Lady Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, e mescla gêneros como synth-pop, industrial dance e disco. O lançamento liderou paradas no Reino Unido e em diversos outros países, impulsionado por uma campanha visual e performática que incluiu a turnê The Mayhem Ball e um show em Copacabana.
Faixas como “Disease” e “Abracadabra” destacam vocais que variam entre sussurros sombrios e refrões explosivos, mantendo uma agressividade contida. Já a colaboração com Bruno Mars, “Die with a Smile”, ampliou o alcance digital do projeto. A artista definiu o álbum como um exercício de reconstrução emocional: “reconstituir um espelho quebrado, encontrando beleza no excesso”.
“Mayhem” também garantiu múltiplas indicações ao Grammy e consolidou o momento comercial de Lady Gaga no pop contemporâneo.
A categoria, voltada para álbuns com pelo menos 75% de material inédito no gênero pop vocal, foi introduzida no 10º Grammy Awards, em 1968, sob o nome Best Contemporary Album. O primeiro vencedor foi “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos The Beatles.
Após ter sido descontinuada, retornou em 1995 como Melhor Álbum Pop, premiando Bonnie Raitt com “Longing in Their Hearts”. Em 2001, passou a se chamar Melhor Álbum Pop Vocal, destacando o desempenho vocal dos artistas. O grupo Steely Dan venceu sob essa nova nomenclatura com “Two Against Nature”.
Em 2025, Sabrina Carpenter havia conquistado a estatueta com “Short n’ Sweet”. Adele, Kelly Clarkson e Taylor Swift lideram o histórico da categoria com duas vitórias cada.