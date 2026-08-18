Laura Cardoso, atriz e ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos

A atriz Laura Cardoso morreu nesta terça-feira, 18, aos 98 anos, em sua casa em São Paulo. A informação foi confirmada pela família por meio do perfil oficial da atriz nas redes sociais, administrado pelo bisneto Fernando Faria.

Segundo parentes, a morte ocorreu por causas naturais, na noite de segunda-feira, 17. O velório está previsto para acontecer no Funeral Home, na Bela Vista, Em São Paulo, a partir das 8h. A cerimônia está prevista para terminar às 14h.

Com uma carreira de mais de sete décadas, Laura Cardoso construiu uma das trajetórias mais longevas da dramaturgia brasileira, com passagens marcantes pela televisão, pelo cinema, pelo teatro e pela dublagem.

Início na radionovela e estreia na TV

Nascida Laurinda de Jesus Cardoso, no bairro do Bixiga, em São Paulo, filha de imigrantes portugueses, a atriz começou a carreira ainda adolescente, aos 15 anos, no radioteatro.

Sua estreia na televisão ocorreu em 1952, na novela "Tribunal do Coração", exibida pela TV Tupi.

Mais de 60 novelas e passagem por diferentes emissoras

Ao longo da carreira, Laura Cardoso acumulou mais de 60 novelas e mais de 100 trabalhos ao todo. Atuou em produções de emissoras como TV Excelsior, RecordTV e TV Cultura antes de ser convidada, em 1981, para integrar o elenco da novela "Brilhante", da Globo.

Entre os títulos que marcaram sua trajetória estão "Mulheres de Areia", "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Sua última novela foi "A Dona do Pedaço", em 2019.

Cinema, teatro e dublagem

Além da televisão, a atriz também construiu carreira no cinema, com participação em filmes como "Terra Estrangeira" (1995), e no teatro, em montagens como "A Megera Domada".

Na dublagem, emprestou a voz à personagem Betty Rubble, de "Os Flintstones".

Reconhecimento e últimos anos

Em 2006, Laura Cardoso recebeu a Ordem do Mérito Cultural, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. A atriz deixa as filhas Fernanda e Fátima, além de três netos.