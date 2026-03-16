Jessie Buckley usa vestido inspirado em Grace Kelly no Oscar 2026; veja fotos

A atriz Jessie Buckley chamou atenção no tapete vermelho do Oscar 2026 ao aparecer com um vestido Chanel sob medida inspirado na elegância clássica associada a Grace Kelly.

Vencedora do prêmio de Melhor Atriz, Buckley escolheu um modelo de decote ombro a ombro com estrutura volumosa em vermelho e saia longa em rosa claro, criando contraste entre as cores. A produção de estilo foi assinada por Danielle Goldberg. Veja fotos abaixo.

Vestido inspirado em Grace Kelly no Oscar de 1956

O look escolhido por Jessie Buckley faz referência ao glamour clássico de Hollywood de Grace Kelly, uma das atrizes mais conhecidas da história do cinema.

A referência faz alusão ao vestido usado pela atriz no Oscar de 1956, considerado um dos momentos mais emblemáticos do tapete vermelho da premiação.

Naquele período, Kelly estava prestes a encerrar a carreira no cinema para se tornar princesa de Mônaco, após seu casamento com o príncipe Rainier III.

Jessie Buckley vence o Oscar por 'Hamnet'

Jessie Buckley venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Hamnet”, filme dirigido por Chloé Zhao.

No longa, a atriz interpreta Agnes, uma mulher de espírito livre que vive um relacionamento com William Shakespeare, personagem de Paul Mescal. Enquanto o dramaturgo constrói carreira em Londres, Agnes permanece cuidando dos três filhos.

A narrativa acompanha a personagem após a perda de um dos filhos, episódio que passa a conduzir o desenvolvimento da história.

“Hamnet” recebeu oito indicações ao Oscar e acumulou prêmios ao longo da temporada. Antes da cerimônia, Buckley já havia vencido BAFTA e Critics’ Choice pela atuação.

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