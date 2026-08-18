Fãs do BTS reclamam de aproximação de membros com Chris Brown; relembre polêmicas do cantor

J-Hope e RM, do BTS, movimentaram as redes sociais após serem flagrados em uma apresentação da turnê de R&B de Chris Brown e Usher na semana passada. A dupla, que estava aproveitando uma breve pausa na agenda da turnê mundial de “ARIRANG”, também apareceu no Instagram de Brown.

A publicação feita na última terça-feira, 12, mostra os astros do K-pop ao lado de Chris Brown em uma área que aparenta ser os bastidores da turnê. A legenda não revelou muitos detalhes sobre o encontro, mas o cantor escreveu: “Caminhe em direção ao seu propósito. Mesmo que primeiro você tenha que caminhar sozinho ❤️”.

Os fãs do grupo não ficaram felizes com a interação da dupla com o artista e demonstraram sua infelicidade com o caso por meio de publicações online.

Fãs questionam relação entre a dupla e Brown

Além da publicação feita por Chris Brown, J-Hope também compartilhou seus próprios registros da noite pelos stories do Instagram. Entre o conteúdo publicado, está uma gravação de Usher cantando "Yeah!", e Brown no palco com a legenda “Vamosssssss!”.

Em outro vídeo, os dois integrantes do BTS aparecem empolgados, dançando ao som de “Look At Me Now”, sucesso de Brown lançado em 2011.

Não é claro se RM e J-Hope têm alguma relação pessoal ou profissional com Brown ou Usher, além de serem fãs dos artistas. Alguns internautas teorizam que os integrantes do BTS aproveitaram a passagem por Toronto para conhecer a estrutura de um dos próximos destinos da turnê ARIRANG.

Por que os fãs do BTS estão infelizes?

Independentemente da relação entre RM, J-Hope e Chris Brown, os fãs do grupo não estão infelizes com a interação e afirmam que o encontro com o cantor vai contra os valores de respeito, amor-próprio e inclusão pregados pelo BTS.

Chris Brown concert? Really? A man who nearly beat a woman to de@th? And your own fandom is mostly women? Wow... that's a choice.

You can do and listen to whatever you like, but at least don't advertise it or give it positive attention online when you have such a huge influence. pic.twitter.com/IfPdopeEnv — Sansa Clowns✨⟭⟬ (@evie_serene) August 13, 2026

Com um público majoritariamente feminino, a presença da dupla no show foi interpretada como um endosso implícito à Chris Brown, ou, no mínimo, uma indiferença a um comportamento que iria diretamente contra a imagem cuidadosamente construída e defendida pelo grupo sul-coreano.

Nobody is saying BTS JHope & Namjoon committed Chris Brown’s crimes or that they are responsible for his actions. That’s not the point. The criticism is about the choice to publicly attend and support his concert, especially when Chris Brown literally pleaded guilty just weeks… pic.twitter.com/9RzGGVvBw6 — jd ꕤ (@justminkook) August 13, 2026

Após a repercussão online, Chris Brown respondeu um tiktok de uma fã do BTS falando sobre a situação.

chris brown commented on this woman’s tiktok talking about the situation pic.twitter.com/TyLLX4ZLee — soph⁷ 🪭 HEARD PARADISE LIVE (@lostrk1ve) August 15, 2026

Relembre as polêmicas de Chris Brown

Em fevereiro de 2009, Rihanna e Chris Brown tiveram uma discussão enquanto estavam em um relacionamento. O conflito levou a uma agressão física por parte do cantor.

Brown foi acusado de violência e se declarou culpado, aceitando um acordo para cumprir trabalho comunitário em liberdade condicional e passar por um curso de aconselhamento sobre violência doméstica.

Após a acusação de Rihanna, o cantor já foi acusado de agressão em diversas outras ocasiões. Em 2012, desentendeu-se com Drake em uma boate em Nova York e iniciou uma briga que deixou sete pessoas feridas.

Em 2013, Brown também se desentendeu com Frank Ocean no estacionamento de um estúdio. Segundo a imprensa da época, a situação escalou para uma briga física entre os dois.

Ao longo dos anos, Chris Brown também acumulou diversas outras acusações, incluindo agressão em brigas, violência contra mulheres e crimes envolvendo drogas. Além disso, o cantor possui mais de uma acusação de estupro.

Em tempos mais recentes, Brown e Usher se envolveram em polêmicas devido à natureza sexual das apresentações da "The R&B Tour".

Um dos momentos mais polêmicos do show é a simulação de atos sexuais em uma cama no palco. Em julho, um vídeo do show viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que uma jovem foi convidada para uma dança sensual com Usher e, visivelmente desconfortável, deixou o palco.

Mais tarde, em publicação nas redes sociais, a garota afirmou que foi à apresentação para acompanhar a mãe e não recebeu nenhum aviso sobre o que aconteceria quando foi convidada para subir ao palco.