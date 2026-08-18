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Fãs do BTS reclamam de aproximação de membros com Chris Brown; relembre polêmicas do cantor

Interação entre os astros do k-pop e o rapper gerou debates online; público relembra histórico de violência doméstica de Chris Brown e aponta contradição

BTS: membros do grupo foram à turnê de Chris Brown e Usher (Reprodução/Instagram)

BTS: membros do grupo foram à turnê de Chris Brown e Usher (Reprodução/Instagram)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07h31.

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J-Hope e RM, do BTS, movimentaram as redes sociais após serem flagrados em uma apresentação da turnê de R&B de Chris Brown e Usher na semana passada. A dupla, que estava aproveitando uma breve pausa na agenda da turnê mundial de “ARIRANG”, também apareceu no Instagram de Brown.

A publicação feita na última terça-feira, 12, mostra os astros do K-pop ao lado de Chris Brown em uma área que aparenta ser os bastidores da turnê. A legenda não revelou muitos detalhes sobre o encontro, mas o cantor escreveu: “Caminhe em direção ao seu propósito. Mesmo que primeiro você tenha que caminhar sozinho ❤️”.

Os fãs do grupo não ficaram felizes com a interação da dupla com o artista e demonstraram sua infelicidade com o caso por meio de publicações online.

Fãs questionam relação entre a dupla e Brown

Além da publicação feita por Chris Brown, J-Hope também compartilhou seus próprios registros da noite pelos stories do Instagram. Entre o conteúdo publicado, está uma gravação de Usher cantando "Yeah!", e Brown no palco com a legenda “Vamosssssss!”.

Em outro vídeo, os dois integrantes do BTS aparecem empolgados, dançando ao som de “Look At Me Now”, sucesso de Brown lançado em 2011.

Não é claro se RM e J-Hope têm alguma relação pessoal ou profissional com Brown ou Usher, além de  serem fãs dos artistas. Alguns internautas teorizam que os integrantes do BTS aproveitaram a passagem por Toronto para conhecer a estrutura de um dos próximos destinos da turnê ARIRANG.

Por que os fãs do BTS estão infelizes?

Independentemente da relação entre RM, J-Hope e Chris Brown, os fãs do grupo não estão infelizes com a interação e afirmam que o encontro com o cantor vai contra os valores de respeito, amor-próprio e inclusão pregados pelo BTS.

Com um público majoritariamente feminino, a presença da dupla no show foi interpretada como um endosso implícito à Chris Brown, ou, no mínimo, uma indiferença a um comportamento que iria diretamente contra a imagem cuidadosamente construída e defendida pelo grupo sul-coreano.

Após a repercussão online, Chris Brown respondeu um tiktok de uma fã do BTS falando sobre a situação.

Relembre as polêmicas de Chris Brown

Em fevereiro de 2009, Rihanna e Chris Brown tiveram uma discussão enquanto estavam em um relacionamento. O conflito levou a uma agressão física por parte do cantor.

Brown foi acusado de violência e se declarou culpado, aceitando um acordo para cumprir trabalho comunitário em liberdade condicional e passar por um curso de aconselhamento sobre violência doméstica.

Após a acusação de Rihanna, o cantor já foi acusado de agressão em diversas outras ocasiões. Em 2012, desentendeu-se com Drake em uma boate em Nova York e iniciou uma briga que deixou sete pessoas feridas.

Em 2013, Brown também se desentendeu com Frank Ocean no estacionamento de um estúdio. Segundo a imprensa da época, a situação escalou para uma briga física entre os dois.

Ao longo dos anos, Chris Brown também acumulou diversas outras acusações, incluindo agressão em brigas, violência contra mulheres e crimes envolvendo drogas. Além disso, o cantor possui mais de uma acusação de estupro.

Em tempos mais recentes, Brown e Usher se envolveram em polêmicas devido à natureza sexual das apresentações da "The R&B Tour".

Um dos momentos mais polêmicos do show é a simulação de atos sexuais em uma cama no palco. Em julho, um vídeo do show viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que uma jovem foi convidada para uma dança sensual com Usher e, visivelmente desconfortável, deixou o palco.

Mais tarde, em publicação nas redes sociais, a garota afirmou que foi à apresentação para acompanhar a mãe e não recebeu nenhum aviso sobre o que aconteceria quando foi convidada para subir ao palco.

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