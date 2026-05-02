Met Gala 2026: os bastidores da noite mais fashion do ano

Enquanto os apreciadores de moda assistem aos looks defilarem nos degraus do Metropolitan Museum of Art, poucos sabem o que acontece depois que as câmeras se apagam e os convidados cruzam as portas do museu.

O MET Gala 2026 será realizado na próxima segunda-feira, 4, e repete uma fórmula de luxo, sigilo e logística que funciona há décadas, organizada por Anna Wintour à frente da Vogue americana.

A regra de ouro: nada de celular

Assim que os cerca de 650 convidados entram no museu, a festa passa a existir em uma espécie de bolha protegida.

Os telefones são, em teoria, proibidos e não há repórteres circulando pelo salão. Como a própria Vogue descreve, o que acontece lá dentro fica "por baixo dos panos."

O resultado é que os registros internos são raros e quase sempre contrabandeados dos banheiros, onde a regra parece ser aplicada com mais flexibilidade.

Montagem: uma estrutura de dois quarteirões

Antes que qualquer celebridade chegue, há semanas de trabalho pesado.

A empresa Arena Americas, parceira do Met desde 2011, constrói do zero as estruturas temporárias que recebem o evento.

Tendas: o evento é realizado no museu, com grandes tendas que se estendem por dois quarteirões (Kevin Mazur/MG24/Getty Images)

São diversas tendas interligadas, que se estendem por dois quarteirões inteiros ao redor do museu. A montagem dura seis dias, com o museu funcionando normalmente para o público. Para fixar a estrutura principal que sobe os degraus do Met, é necessário o uso de um guindaste.

Além disso, a montagem do salão de jantar do gala também feita minuciosamente.

Em 2025, por exemplo, o salão de jantar foi montado no icônico Templo de Dendur, uma estrutura religiosa egípcia feita para o imperador romano César Augusto em 23 A.C que faz parte do acervo do Met.

Com uma cenografia que imitava o interior de uma alfaiataria londrina, o ambiente era uma homenagem às origens do dandismo negro na Inglaterra do século XVIII.

Uma pintura de Cy Gavin foi projetada no teto, enquanto arandelas do antiquário Ysaac de la Puente completavam a ambientação.

O jantar: a ciência de definir lugares

Depois do coquetel, durante o qual os convidados circulam pela exposição do Costume Institute, é hora do jantar formal, com lugares marcados.

Planejar essa disposição é quase uma arte em si. A organizadora de eventos Eaddy Kiernan revelou à Vogue que cada combinação de mesa é pensada com cuidado: "Nosso par ideal seriam duas pessoas que achamos que vão se dar bem, mas que talvez nem saibam que têm muito em comum."

O time leva em conta o que cada convidado pode conversar, a linha de visão dentro do salão e, claro, eventuais ex-casais que não deveriam se encarar durante o jantar.

Cardápio: o que Anna Wintour proíbe na mesa do MET Gala

Em 2025, o chef responsável pelo menu foi Kwame Onwuachi, vencedor do James Beard Award e dono do restaurante Tatiana, eleito o melhor de Nova York pelo New York Times

Inspirado pelo tema da noite, o chef criou um cardápio que percorreu a diáspora negra: do hoecake com frango crocante ao brownie cósmico com mousse de donut polvilhado de açúcar.

"Ao longo de toda a refeição, diferentes aspectos da negritude ao redor do mundo estão representados no mais alto nível", disse o chef.

Além dos cardápios temáticos, algumas limitações também definem o que se come no evento. Há ingredientes que jamais chegam à mesa do Met Gala.

Segundo relatos de ex-funcionários da Vogue, Anna Wintour vetou historicamente quatro itens: alho, cebola, salsinha e bruschetta. Os motivos? Hálito e manchas no figurino, dois problemas incompatíveis com a noite mais fotografada do mundo.

A própria editora confirmou a exclusão dos três primeiros em entrevista ao Today em 2024: "Bem, essas são três coisas de que não sou particularmente fã."

Show e saída

Depois do jantar, sempre há uma performance ao vivo. Em 2025, Usher e Stevie Wonder roubaram a cena. No ano anterior, Ariana Grande performou em grande estilo, vestindo Maison Margiela.

O evento, porém, termina cedo o suficiente para que os convidados troquem de roupa e sigam para as festas paralelas que tomam Manhattan.