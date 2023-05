MET Gala 2023: veja horário, tema e onde assistir ao evento deste ano

Nesta segunda-feira, 1, acontece o MET Gala, baile anual que reúne celebridades no Museu Metropolitano de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Organizado pela editora-chefe da Vogue America, Anna Wintour, o evento é um dos mais tradicionais do mundo da moda, quando estilistas e designers podem exibir suas criações no corpo de atrizes e cantores famosos.

Entre os brasileiros que já participaram do evento estão nomes como Anitta, Gisele Bündchen, Alexandre Birman e Sônia Braga.

O que é o MET Gala?

Apesar de ser conhecido pelos looks do tapete vermelho, o MET Gala é um evento beneficiente, organizado para arrecadar fundos para o Costume Institute do Met, setor de moda do museu nova-iorquino. Além do tapete vermelho, o evento é composto por um jantar exclusivo para convidados e uma festa em que artistas famosos se apresentam. Nomes como Madonna, Katy Perry e The Weekend já se apresentaram em edições anteriores.

Os ingressos para o evento são salgados. Segundo o New York Times, em 2022, os interessados desembolsaram cerca US$ 35 mil apenas para entrar no baile. Quem queria reservar uma mesa tinha de pagar entre US$ 200 mil e US$ 300 mil dólares. Em 2021, o piloto Lewis Hamilton comprou uma mesa para o evento e convidou três designers.

Qual é o tema do MET Gala deste ano?

Todos os anos o baile escolhe um tema no qual o dress-code dos convidados devem ser inspirados. No ano passado, por exemplo, o mote era "Na América: uma Antologia da Moda", celebrando a moda de séculos anteriores.

Em 2018, o tema escolhido foi “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica”. Na ocasião, a cantora Rihanna se vestiu como o papa, já Katy Perry usou asas de anjo. Para este ano, o tema será "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", em homenagem ao estilista alemão, que morreu em 2019 e foi diretor criativo das marcas Chanel e Fendi.

Mas nem sempre os convidados levam o tema em consideração na hora da produção e muitos optam por escolhas extravagantes para se destacar. Em 2021, por exemplo, a socialite Kim Kardashian foi coberta da cabeça aos pés com uma peça da Balenciaga. Em 2016, quando o tema era "Manus x Machina: Moda na Era da Tecnologia", a cantora Beyoncé também deu o que falar com um look todo em látex.

Quem são os convidados do MET Gala 2023?

A cantora Dua Lipa, o tenista Roger Federer e as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel foram escolhidos como os co-anfitriões deste ano. A lista oficial é sigilosa, mas alguns nomes cotados para passar pelo tapete vermelho do MET Gala deste ano são: Billie Eilish, Lady Gaga, Cara Delevingne, Uma Thurman, Lil Nas X e Olivia Rodrigo. A cantora Anitta também deve ir novamente ao evento.

Onde assistir ao MET Gala 2023?

O MET Gala será transmitido ao vivo pelo site da revista Vogue.

Que horas começa o MET Gala 2023?