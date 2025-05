Quanto custa ir ao Met Gala? Evento arrecada milhões em noite mais fashion do mundo; saiba valor

O Met Gala é um dos eventos beneficentes mais importantes e glamourosos do mundo da moda, realizado anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

O baile arrecada milhões de dólares para o Costume Institute, o departamento do museu responsável pela exposição anual de moda que o evento inaugura.

Investimento milionário por um assento na gala

Os ingressos para o Met Gala custam dezenas de milhares de dólares — cerca de US$ 75 mil por pessoa e até US$ 350 mil por mesas com dez lugares.

Em 2023, o evento arrecadou quase US$ 22 milhões (cerca de R$ 124,5 milhões), valor que é fundamental para financiar desde a preservação e aquisição de peças até a montagem das exposições e manutenção do instituto.

Moda como arte e filantropia

Desde sua criação em 1948, o Met Gala evoluiu de um evento local para uma grande arrecadação de fundos que hoje regularmente gera somas na casa dos oito dígitos.

O dinheiro arrecadado ajuda a manter as luzes acesas do Costume Institute e promove a moda como forma de arte, garantindo que o legado visual e cultural da indústria seja preservado para as futuras gerações.

Comitê Anfitrião do Met Gala 2025

O comitê anfitrião do Met Gala 2025 inclui uma lista de personalidades renomadas, entre elas: