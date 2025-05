Met Gala: os 5 looks mais caros da história da 'noite mais fashion do mundo'

O Met Gala é o evento mais glamouroso e exclusivo do mundo da moda, realizado anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Conhecido por seu tapete vermelho repleto de looks extravagantes e luxuosos, o baile beneficente reúne celebridades que desfilam verdadeiras obras-primas da alta-costura, muitas vezes avaliadas em milhões de dólares.

A seguir, destacamos os cinco looks mais caros e icônicos da história do Met Gala, que marcaram época pelo valor, criatividade e impacto cultural.

Kim Kardashian (2022)

O look mais caro da história do Met Gala foi o vestido original usado por Marilyn Monroe em 1962 para cantar “Happy Birthday, Mr. President” para John F. Kennedy. Criado por Jean Louis, o vestido de tule cor da pele, com mais de 6 mil cristais costurados à mão, foi avaliado em cerca de US$ 4,8 milhões.

Kim usou a peça histórica por poucos minutos antes de trocar por uma réplica, gerando grande repercussão no mundo da moda e da conservação histórica.

Kim Kardashian no MET Gala de 2022: vestido de Marilyn Monroe (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Rihanna (2018)

Na edição com o tema “Corpos Celestiais: Moda e Imaginação Católica”, Rihanna brilhou com um vestido da Maison Margiela adornado por diamantes Cartier avaliados em mais de US$ 3 milhões.

O vestido de seda pura, bordado à mão, levou cerca de 900 horas para ser finalizado, refletindo o luxo e a dedicação artesanal do evento.

A cantora Rihanna: moda em parceria com o grupo francês LVMH (Getty Images) ( (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post)/Getty Images)

Rihanna (2015)

Em outra aparição memorável, Rihanna usou um vestido criado pela estilista chinesa Guo Pei, que levou dois anos para ser confeccionado e pesava cerca de 25 quilos. O valor estimado da peça gira em torno de US$ 2 milhões, consolidando o look como um dos mais impressionantes da história do Met Gala.

Rihanna Met Gala 2015 ( TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Zendaya (2019)

Inspirada na Cinderela para o tema “Camp: Notas sobre Moda”, Zendaya vestiu um modelo tecnológico criado por Tommy Hilfiger, com iluminação LED embutida e estrutura robótica.

O vestido custou cerca de US$ 1,5 milhão e envolveu meses de desenvolvimento, unindo inovação e alta-costura.

Zendaya 2019 Met Gala (Photo by Taylor Hill/Getty)

Beyoncé (2015)

Beyoncé surgiu com um vestido transparente coberto de cristais, assinado por Riccardo Tisci para Givenchy. A peça moldava o corpo da cantora como uma segunda pele e era adornada com pedras preciosas, elevando seu valor para mais de US$ 1 milhão.

Beyonce Met Gala 2015 (Photo by Neilson Barnard/Getty Images/Getty Images)

Esses looks não apenas simbolizam o luxo e a criatividade que definem o Met Gala, mas também evidenciam a importância do evento como um palco onde moda e arte se encontram, celebrando a alta-costura em sua forma mais espetacular.