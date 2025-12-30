De Kendrick Lamar à Sabrina Carpenter: os álbuns mais ouvidos em 2025

Em 2025, o pop e o reggaeton ganharam o mundo — e os fones de ouvido. Segundo o Spotify Wrapped, o álbum mais ouvido do ano foi “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, seguido pela trilha sonora de KPop Demon Hunters e o elogiado “HIT ME HARD AND SOFT”, de Billie Eilish.
O top 10 global ainda incluiu nomes como SZA, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Kendrick Lamar. No Brasil, o sertanejo continuou como um dos gêneros musicais mais fortes.
Os álbuns mais ouvidos em 2025 no mundo
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA de SZA
- Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter
- MAYHEM de Lady Gaga
- You’ll Be Alright, Kid de Alex Warren
- I’m The Problem de Morgan Wallen
- GNX de Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
Os álbuns mais ouvidos em 2025 no Brasil
- Henrique & Juliano – Manifesto Musical 2
- Grupo Menos É Mais – Churrasquinho 3
- Henrique & Juliano – O Céu Explica Tudo
- Léo Foguete – Obrigado Deus
- Henrique & Juliano – To Be
- Matuê – 333
- Racionais MC’s – Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
- Lady Gaga – MAYHEM
- Lauana Prado – Transcende
- Mc Negão Original – A Nata de Tudo – A Ovelha Negra