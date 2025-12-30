Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De Kendrick Lamar à Sabrina Carpenter: os álbuns mais ouvidos em 2025

O top 10 global ainda incluiu nomes como SZA, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Kendrick Lamar. No Brasil, o sertanejo continuou como um dos gêneros musicais mais fortes

Kendrick Lamar: álbum do rapper foi um dos mais ouvidos no ano ( Jeff Kravitz/Getty Images)

Kendrick Lamar: álbum do rapper foi um dos mais ouvidos no ano ( Jeff Kravitz/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11h11.

Em 2025, o pop e o reggaeton ganharam o mundo — e os fones de ouvido. Segundo o Spotify Wrapped, o álbum mais ouvido do ano foi “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, seguido pela trilha sonora de KPop Demon Hunters e o elogiado “HIT ME HARD AND SOFT”, de Billie Eilish.

O top 10 global ainda incluiu nomes como SZA, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Kendrick Lamar. No Brasil, o sertanejo continuou como um dos gêneros musicais mais fortes.

Os álbuns mais ouvidos em 2025 no mundo

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  3. HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: LANA de SZA
  5. Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter
  6. MAYHEM de Lady Gaga
  7. You’ll Be Alright, Kid de Alex Warren
  8. I’m The Problem de Morgan Wallen
  9. GNX de Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
LOS ANGELES, CALIFÓRNIA - 2 DE FEVEREIRO: Sabrina Carpenter (C) se apresenta no palco durante a 67ª edição anual do GRAMMY Awards na Crypto.com Arena em 2 de fevereiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de Kevin Winter/Getty Images para The Recording Academy)

Sabrina Carpenter: cantora também foi uma das mais ouvidas no ano ( Kevin Winter/Getty Images)

Os álbuns mais ouvidos em 2025 no Brasil

  1. Henrique & Juliano – Manifesto Musical 2
  2. Grupo Menos É Mais – Churrasquinho 3
  3. Henrique & Juliano – O Céu Explica Tudo
  4. Léo Foguete – Obrigado Deus
  5. Henrique & Juliano – To Be
  6. Matuê – 333
  7. Racionais MC’s – Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
  8. Lady Gaga – MAYHEM
  9. Lauana Prado – Transcende
  10. Mc Negão Original – A Nata de Tudo – A Ovelha Negra
Acompanhe tudo sobre:ArtistasMúsica pop

Mais de Pop

2026 terá dez feriados nacionais e nove pontos facultativos; confira

Veja os brasileiros mais buscados no Google em 2025

Frases de Ano Novo para colocar de legenda no Instagram

Stranger Things: ator de Will dá pista sobre o que acontece no episódio final

Mais na Exame

Brasil

Feriado ou ponto facultativo? Veja porque alguns grupos trabalham na virada

Negócios

Os bilionários que mais venderam ações em 2025

Economia

Déficit das estatais federais soma R$ 6,3 bilhões até novembro, aponta BC

Mundo

Aeroportos brasileiros são os que mais movimentam aeronaves na América Latina