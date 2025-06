Anna Wintour deixa cargo de editora-chefe da Vogue americana; saiba novo posto

Após quase quatro décadas à frente da Vogue americana, Anna Wintour anunciou sua saída do cargo de editora-chefe. Wintour deu a notícia aos funcionários da revista nesta quinta-feira, 26. A informação foi confirmada pela CNN americana.

Embora a editora deixe o comando direto da Vogue, ela não se afastará da Condé Nast. Ela permanecerá como diretora editorial global da Vogue.

Desde 2020, Wintour também ocupa o cargo de diretora de conteúdo da Condé Nast, supervisionando outras publicações do grupo como Vanity Fair, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit e Condé Nast Traveler. O único título do grupo que ela não comanda é a The New Yorker, supervisionada por David Remnick.

Aos 75 anos, Wintour, que revolucionou a Vogue desde sua chegada, foi responsável por transformá-la de uma publicação conservadora em uma formadora de tendências.

Seu trabalho rendeu capas não convencionais, como a primeira com uma modelo usando jeans stonewashed, em 1988, além de quebrar a tradição e colocar um homem na capa da revista em 1992.