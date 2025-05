Met Gala 2025 acontece nesta segunda-feira, 5; saiba como assistir ao vivo

O Met Gala 2025 acontece nesta segunda-feira, 5 de maio, e quem deseja acompanhar a maior noite da moda poderá assistir à transmissão ao vivo pelos canais digitais da Vogue americana, incluindo o YouTube. A transmissão começará às 19h (horário de Brasília) e trará uma cobertura completa do tapete vermelho e dos bastidores do evento.

A apresentação da live ficará a cargo da cantora e atriz Teyana Taylor, da atriz e produtora La La Anthony, e da atriz e comediante Ego Nwodim. A influenciadora Emma Chamberlain retorna como correspondente especial da Vogue, entrevistando as principais celebridades da noite e capturando todos os momentos icônicos do evento.

O Tema do Met Gala 2025

O Met Gala , evento beneficiante que reúne as mais importantes celebridades do mundo terá como tema “Feito sob Medida para Você” baseado em "Superfine: Tailoring Black Style", uma exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. A mostra celebra a história e o impacto do estilo Black Dandy, explorando a moda masculina negra desde o século XVIII até os dias atuais.

O tema é inspirado no livro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", de Monica L. Miller, que também atua como curadora convidada ao lado do curador-chefe Andrew Bolton.

A exposição destaca a importância do estilo como forma de expressão cultural e resistência, abordando temas como identidade, liberdade e elegância no contexto da diáspora negra.

Como Assistir ao Met Gala 2025 ao Vivo

Para assistir à transmissão, basta acessar as plataformas digitais da Vogue ou o canal oficial no YouTube a partir das 19h (horário de Brasília) do dia 5 de maio.