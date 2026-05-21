Catarina Aviation Show abre com estreia do jato mais rápido do mundo

Começa nesta quinta-feira, 21, a edição de 2026 do Catarina Aviation Show, evento que reúne os principais fabricantes da aviação executiva mundial no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque (SP).

O encontro ocorre em um momento estratégico para o setor no mercado nacional: dados da Airbus Corporate Jets (ACJ), cruzados com as consultorias JetNet e WingX, mostram que o Brasil concentra atualmente a segunda maior frota de jatos executivos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Diante do peso do mercado local, fabricantes globais escolheram o evento para realizar lançamentos de grande escala.

A canadense Bombardier apresenta pela primeira vez na América do Sul o Global 8000, considerado o jato executivo mais rápido do mundo em operação e o de maior alcance em sua categoria. A exibição no interior paulista marca a estreia mundial do modelo em eventos do setor de aviação.

Além da Bombardier, o evento conta com a participação de gigantes do setor de asa fixa, como Gulfstream (que trouxe o bimotor de longo alcance G600), Dassault, Embraer, Airbus, Junkers, Pilatus e Cirrus. O segmento de asas rotativas é representado por empresas como Leonardo e Helibras, esta última exibindo modelos customizados como o ACH145 Mercedes-Benz.

Ecossistema de alta renda e mobilidade integrada

Organizado pela JHSF em parceria com a NürnbergMesse Brasil, o encontro — restrito a convidados — tem expandido seu escopo para além das aeronaves. Funciona como um termômetro para o mercado de luxo e lifestyle de alto padrão.

“Todo o ecossistema do mercado de alta renda está interligado. Por isso, a presença de empresas que extrapolam a aviação é uma evolução orgânica do evento, reunindo os diferentes interesses desse público”, explica João Paulo Picolo, CEO da NürnbergMesse Brasil.

Entre os estreantes deste ano está a italiana Pagani Arte, divisão de lifestyle da fabricante de hipercarros Pagani.

A marca traz ao país seu portfólio de design de interiores focado em cabines customizadas de aeronaves (como o Airbus ACJ319neo “Infinito” e o Gulfstream G650ER), além de coleções de mobiliário residencial que utilizam materiais técnicos vindos das pistas de corrida.

No setor de mobilidade urbana, a novidade é o Bigcart Sport Premium da Ecoolmove, um veículo elétrico de seis lugares voltado para condomínios e resorts.

Supercarros e mercado náutico

O setor náutico repete a participação com a catarinense Schaefer Yachts, maior estaleiro de iates do país, e com a Armatti Yachts, que exibe três modelos de lanchas esportivas, incluindo a Fishing 410.

O circuito de experiências do evento é completado por uma área dedicada a testes de supercarros de marcas como BMW, Lexus, Aston Martin e Cadillac, além de operações gastronômicas coordenadas pelo Grupo Fasano, braço de hospitalidade da JHSF.

O evento segue com programação de networking e rodadas de negócios até o próximo sábado, 23 de maio.