Astro de 'The Vampire Diaries' revela como perdeu milhões após deixar a TV

Ian Somerhalder, 47, eternizado como Damon Salvatore em The Vampire Diaries, revelou que enfrentou uma crise financeira severa depois de abandonar a atuação. O ator contou que ele e a esposa, a também atriz Nikki Reed, conhecida pela personagem Rosalie, na saga Crepúsculo, acumularam uma dívida de “oito dígitos” após um negócio fracassado e problemas envolvendo fraude.

Saída de Hollywood e negócio furado

Em entrevista ao E! News, Somerhalder explicou que deixou Hollywood há cerca de sete anos, mesmo estando no auge da carreira na TV. Segundo ele, a decisão de trocar uma trajetória “extremamente lucrativa” por uma aposta no empreendedorismo saiu caro. O ator afirmou que estruturou mal um novo negócio e, ao assumir garantias bancárias pessoais, viu a situação desmoronar.

“Foi tudo por água abaixo”, resumiu o ator, ao lembrar o momento em que a operação afundou. Ele disse que a fraude no processo deixou o casal em um buraco financeiro milionário, e que sair dele exigiu medidas drásticas. Para equilibrar as contas, Somerhalder e Nikki Reed venderam casas, carros, relógios, obras de arte e outros bens de alto valor.

Reed teve papel importante para a saúde financeira do casal

Somerhalder creditou à esposa boa parte da recuperação financeira. Segundo ele, Reed foi essencial para renegociar os acordos e ajudar a reorganizar a vida do casal. “Foi um buraco difícil de sair, mas nós conseguimos”, afirmou o ator.

Apesar do prejuízo, Somerhalder diz não se arrepender de ter deixado a atuação. Desde então, ele passou a se dedicar a novos negócios, como a marca de bourbon Brother’s Bond, criada ao lado de Paul Wesley, e a Absorption Company, empresa de suplementos fundada com Nikki Reed.

A última aparição do astro foi em 2019, com "Apocalipse V". Hoje, longe dos sets e vivendo com a família em uma fazenda nos arredores de Los Angeles, o ator afirma que não sente falta da antiga rotina em Hollywood.