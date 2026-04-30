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Astro de 'The Vampire Diaries' revela como perdeu milhões após deixar a TV

Ator contou que enfrentou fraude, vendeu patrimônio e acumulou dívida milionária após trocar Hollywood pelo empreendedorismo

Ian Somerhalder: Astro de 'The Vampire Diaries' revela rombo de oito dígitos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Ian Somerhalder: Astro de 'The Vampire Diaries' revela rombo de oito dígitos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h18.

Ian Somerhalder, 47, eternizado como Damon Salvatore em The Vampire Diaries, revelou que enfrentou uma crise financeira severa depois de abandonar a atuação. O ator contou que ele e a esposa, a também atriz Nikki Reed, conhecida pela personagem Rosalie, na saga Crepúsculo, acumularam uma dívida de “oito dígitos” após um negócio fracassado e problemas envolvendo fraude.

Saída de Hollywood e negócio furado

Em entrevista ao E! News, Somerhalder explicou que deixou Hollywood há cerca de sete anos, mesmo estando no auge da carreira na TV. Segundo ele, a decisão de trocar uma trajetória “extremamente lucrativa” por uma aposta no empreendedorismo saiu caro. O ator afirmou que estruturou mal um novo negócio e, ao assumir garantias bancárias pessoais, viu a situação desmoronar.

“Foi tudo por água abaixo”, resumiu o ator, ao lembrar o momento em que a operação afundou. Ele disse que a fraude no processo deixou o casal em um buraco financeiro milionário, e que sair dele exigiu medidas drásticas. Para equilibrar as contas, Somerhalder e Nikki Reed venderam casas, carros, relógios, obras de arte e outros bens de alto valor.

Reed teve papel importante para a saúde financeira do casal

Somerhalder creditou à esposa boa parte da recuperação financeira. Segundo ele, Reed foi essencial para renegociar os acordos e ajudar a reorganizar a vida do casal. “Foi um buraco difícil de sair, mas nós conseguimos”, afirmou o ator.

Apesar do prejuízo, Somerhalder diz não se arrepender de ter deixado a atuação. Desde então, ele passou a se dedicar a novos negócios, como a marca de bourbon Brother’s Bond, criada ao lado de Paul Wesley, e a Absorption Company, empresa de suplementos fundada com Nikki Reed.

A última aparição do astro foi em 2019, com "Apocalipse V". Hoje, longe dos sets e vivendo com a família em uma fazenda nos arredores de Los Angeles, o ator afirma que não sente falta da antiga rotina em Hollywood.

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