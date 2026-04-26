'O Diabo Veste Prada 2': diretor quase trouxe personagem polêmico de volta

Os fãs de O Diabo Veste Prada quase tiveram o retorno de um dos personagens mais debatidos do longa original. Segundo o diretor David Frankel, Adrian Grenier esteve perto de reprisar o papel de Nate, namorado de Andy Sachs, mas a participação não aconteceu por falta de tempo na produção.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Frankel afirmou que tentou incluir o ator em uma participação especial, mas o cronograma acabou impedindo o retorno.

"Tentei encaixá-lo, mas já era tarde demais no nosso calendário de produção para que isso acontecesse", explicou.

Ator já havia comentado ausência

Em março, Grenier já havia falado sobre não ter sido chamado para a continuação.

Ao Page Six, o ator disse que ficou decepcionado com a ausência, mas reconheceu que as críticas ao personagem podem ter influenciado a decisão.

"Foi uma decepção não ter sido chamado para a sequência, mas também entendo que houve algumas críticas ao personagem Nate, então isso pode ter influenciado", afirmou.

Vale lembrar que Nate se tornou um dos personagens mais controversos do primeiro filme. Entre os fãs, o comportamento do namorado de Andy sempre gerou debate, principalmente por sua postura diante do crescimento profissional da protagonista na revista Runway.

Muitos espectadores consideram que ele agia de forma egoísta ao se incomodar com a dedicação de Andy à carreira.

No fim do filme original, lançado em 2006, o relacionamento dos dois termina sem uma conclusão definitiva, deixando espaço para diferentes interpretações.

Mesmo assim, Grenier brincou com a possibilidade de um spin-off e disse que continua fã do filme: "somos todos fãs do filme, estejamos nele ou não".

Starbucks entrou na brincadeira

Grenier também participou recentemente de um comercial da Starbucks, o "It's All Good Energy" fazendo piada com seu próprio papel como Nate.

Nate, off the call sheet—for now. Adrian Grenier says there are no hard feelings about sitting out The Devil Wears Prada sequel, but he’s open to a return if the script calls. In the meantime, he links up with Starbucks and Disney, turning absence into a cameo of its own pic.twitter.com/xTQGzjnNsh — art8amby (@art8amby) April 7, 2026

David Frankel elogiou a iniciativa. "Fiquei encantado que ele tenha feito um comercial da Starbucks, que foi muito engraçado e tão autodepreciativo. Adorei a humildade e o humor da coisa", disse.

O que esperar de 'O Diabo Veste Prada 2'

Com estreia marcada para 1º de maio, a sequência mostra Andy retornando à revista Runway 20 anos após deixar o cargo de assistente pessoal de Miranda Priestly.

Diante das transformações no mercado de mídia, Andy e Meryl Streep, no papel de Miranda, se unem a Emily Blunt, que interpreta Emily Charlton — agora diretora de uma marca de luxo — para buscar investimentos publicitários capazes de salvar a revista da crise.

Além de Hathaway, Streep e Blunt, Stanley Tucci também retorna como Nigel Kipling.