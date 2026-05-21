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Por dentro da NBA House 2026: veja a prévia oficial da experiência imersiva em São Paulo

Próxima edição do evento da liga de basquete americana acontecerá entre os dias 3 e 21 de junho, no Shopping Eldorado

NBA House 2026: saiba mais sobre o evento em São Paulo (Divulgação)

NBA House 2026: saiba mais sobre o evento em São Paulo (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13h45.

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A NBA apresentou uma prévia oficial da NBA House 2026 no Brasil com a divulgação de um vídeo de renderização em 3D da estrutura do evento. A próxima edição acontecerá entre os dias 3 e 21 de junho, no Shopping Eldorado, em São Paulo, durante o período das Finais da NBA 2026.

O espaço terá cerca de 6 mil metros quadrados voltados a ativações ligadas ao basquete, entretenimento e cultura pop. A edição marca o décimo ano da NBA House no Brasil, iniciativa que passou a ocupar papel estratégico na aproximação da liga com o público brasileiro fora dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a NBA House se consolidou como uma das principais plataformas internacionais de experiência da liga, reunindo torcedores, patrocinadores, celebridades e parceiros comerciais em ativações presenciais. A estrutura contará com quadras interativas, áreas temáticas, espaços de convivência e ambientes destinados às tradicionais viewing parties, realizadas durante as transmissões das Finais da NBA.

Mapa da NBA House 2026, que neste ano funcionará no Shopping Eldorado (NBA/Divulgação)

A programação também prevê apresentações musicais, participação de personalidades ligadas à liga, experiências gastronômicas e uma loja oficial com produtos exclusivos. O projeto ainda incluirá uma quadra de basquete ao ar livre integrada às áreas de alimentação e entretenimento.

A edição de 2026 ocorre em meio à estratégia da NBA de ampliar operações internacionais por meio de experiências presenciais voltadas à comunidade de fãs. O Brasil permanece entre os mercados considerados prioritários pela liga fora da América do Norte, movimento impulsionado pelo crescimento da audiência local e pelo interesse comercial de marcas parceiras.

NBA House Superou 42 mil visitantes na última edição

Mais de 42 mil pessoas passaram pela NBA House no Brasil na edição anterior, número que colocou o projeto entre as maiores ativações internacionais promovidas pela liga.

Para 2026, a expectativa é ampliar novamente o alcance da iniciativa em um cenário de crescimento do consumo de entretenimento esportivo presencial no país.

Como comprar ingressos?

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da NBA House Brasil, incluindo modalidades premium e experiências VIP.

Quais são os preços?

Os valores dos ingressos para a NBA House variam de R$ 95 a R$ 504,00.

Acompanhe tudo sobre:NBABasquete

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